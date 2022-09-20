Son dakika haberi! Kazara yeğenini öldüren muhtar tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kazara yeğenini öldüren muhtar tutuklandı

20.09.2022 17:51
Son dakika haberi! Kazara yeğenini öldüren muhtar tutuklandı

Son dakika haberler: SAMSUN'da temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu yeğeni Ayşe Nur Tural'ın (20) ölümüne neden olan muhtar Mehmet Tural, 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

SAMSUN'da temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu yeğeni Ayşe Nur Tural'ın (20) ölümüne neden olan muhtar Mehmet Tural, 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay, 18 Eylül günü akşam saatlerinde Havza ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Havza Yağlı Tohumlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Ortaklar Mahallesi Muhtarı Mehmet Tural'ın, iddiaya göre evinde temizlediği ruhsatlı tabancası, kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, karşısında oturan yeğeni Ayşe Nur Tural'a isabet etti. Kanlar içinde kalan Ayşe Nur Tural, muhtar Tural tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Ayşe Nur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Muhtar Tural, olaydan sonra tabancasıyla birlikte jandarmaya teslim olup, silahını temizlerken kazara yeğenini vurduğunu söyledi. Mehmet Tural, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Mehmet Tural, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kazara yeğenini öldüren muhtar tutuklandı - Son Dakika

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