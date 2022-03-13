Son dakika haber: Kazaya müdahale eden polis memuru otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kazaya müdahale eden polis memuru otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

13.03.2022 00:59

Son dakika haberleri... Kazaya müdahale eden polis memuru otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandıMUĞLA'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazaya müdahale edip, dubaları kaldırdığı sırada otomobilin çarptığı polis memuru Özgür Erikmen (40) ağır yaralandı.

Kazaya müdahale eden polis memuru otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazaya müdahale edip, dubaları kaldırdığı sırada otomobilin çarptığı polis memuru Özgür Erikmen (40) ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Milas- Bodrum karayolu Karakaya mevkisinde meydana geldi. Bölgede meydana gelen tek taraflı trafik kazasının ardından hafif ticari aracın sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bölgede, ihbarla gelen polis ekiplerince duba koyulup, trafik kontrollü olarak sağlandı. Hafif ticari aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından polis memuru Özgür Erikmen, dubaları yoldan kaldırdığı sırada, iddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 ADV 818 plakalı TIR, önünde ilerleyen 48 ADN 386 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dubaları kaldırmaya çalışan polis memuru Özgürk Erikmen'e çarptı. Talihsiz polis memuru Erikmen, çarpmanın şiddetiyle savrularak TIR'ın altında kaldı.

SEFERBER OLDULAR

İhbar bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ve polis ekiplerince TIR'ın altından çıkarılan polis memuru Erikmen, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Erikmen, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erikmen, buradaki müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Erikmen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde incelemede bulunurken, iki sürücü de gözaltına alındı. TIR ve otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haber: Kazaya müdahale eden polis memuru otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı
Son dakika haber: Kazaya müdahale eden polis memuru otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı
Son dakika haber: Kazaya müdahale eden polis memuru otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı
Son dakika haber: Kazaya müdahale eden polis memuru otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı
Son dakika haber: Kazaya müdahale eden polis memuru otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı
Son dakika haber: Kazaya müdahale eden polis memuru otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı
Son dakika haber: Kazaya müdahale eden polis memuru otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı
Son dakika haber: Kazaya müdahale eden polis memuru otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı
Son dakika haber: Kazaya müdahale eden polis memuru otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kazaya müdahale eden polis memuru otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı - Son Dakika


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