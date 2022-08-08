Son dakika haberi: Kazayı bırakıp kavgaya tutuştular - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kazayı bırakıp kavgaya tutuştular

08.08.2022 21:05
Son dakika haberi: Kazayı bırakıp kavgaya tutuştular

Son dakika haberi: Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde iki otomobil kaza yaptı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, tarafların kavgası da çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kazayı bırakıp kavgaya tutuştular Kazayı bırakıp kavgaya tutuştular
Kaynak: İHA

Kayseri, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kazayı bırakıp kavgaya tutuştular - Son Dakika

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