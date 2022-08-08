Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde iki otomobil kaza yaptı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi aldığı darbeler nedeniyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, tarafların kavgası da çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Kazayı bırakıp kavgaya tutuştular - Son Dakika

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