Son dakika haberi | Kazdağları eteklerinde iki ayrı zeytinlik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kazdağları eteklerinde iki ayrı zeytinlik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

14.07.2022 09:33
Son dakika haberi | Kazdağları eteklerinde iki ayrı zeytinlik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberleri: Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları eteklerinde iki ayrı noktada aynı zamanda zeytinlik alanda çıkan yangınlar ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları eteklerinde iki ayrı noktada aynı zamanda zeytinlik alanda çıkan yangınlar ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Kazdağları Milli Parkı sınırlarındaki Mehmet Alan köyü yakınlarında 2 ayrı noktada aynı zamanda zeytinlik alanda çıkan yangınlardan çıkan dumanları Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı kuleler fark etti. Yangın ekipleri hızlı bir şekilde yangın bölgesine sevk edildi. Çıkan yangınlara 3 arozöz, bir su tankeri ve ekipler müdahale etti. Bölgede esen şiddetli poyraz rüzgarına rağmen ekiplerin başarılı ve hızlı çalışması ile yangınlar ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangınlarda yaklaşık 700 metre kare alan zarar gördü. Yangın ile ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda yolcu sayısı 89 bini aştı Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda yolcu sayısı 89 bini aştı Edremit'te 'Şıp Şıp Dede Türbesi' ilgi görüyor Edremit'te 'Şıp Şıp Dede Türbesi' ilgi görüyor
Kaynak: İHA

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kazdağları eteklerinde iki ayrı zeytinlik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:31 Datça'da askerler, yangın nedeniyle boşaltılan evlerin önünde ve sokaklarda nöbet tutuyor
09:22 Tuğba Ekinci, "Doğru meme, yanlış meme" diyerek Gülşen'le göğüslerini kıyasladı
09:20 Türkiye'nin Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK'yı temizleme hazırlıkları ABD'yi çileden çıkardı! Düşmanca sözler...
09:20 Beşiktaş ile yollarını ayıran Alex Teixeira, altyapısından yetiştiği takımla anlaşma sağladı
08:47 Tiago Çukur resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme imzalandı
08:45 Kim Milyoner Olmak İster'e komik anlar! Heyecanlı gence koltuğunu kaptıran Kenan İmirzalıoğlu espiriyi patlattı
08:34 Koronavirüs tırmanışa geçti! Maskeli günler geri mi dönüyor?
08:24 Fenerbahçe, Joshua King'in transferini resmen açıkladı! İşte 2 yıllık sözleşmenin detayları
08:16 Çeşme'deki yangının nedeni ortaya çıktı! İşte gözaltına alınan 7 kişinin ilk ifadesi
23:00 Avrupa, 1.3 milyar dolar harcadığı Mars görevini sonlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 09:49:56. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kazdağları eteklerinde iki ayrı zeytinlik alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement