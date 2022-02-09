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BALIKESİR - Kazdağları'nda mahsur kalan askerlere ve belediye personeline ulaşma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

BALIKESİR - Kazdağları'nda mahsur kalan askerlere ve belediye personeline ulaşma çalışmaları sürüyor

09.02.2022 08:43

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibine ulaşılması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibine ulaşılması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Vali Hasan Şıldak, Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalmasının ardından ekipleri koordine ediyor.

Milli parkın Sarıkız bölgesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Mahsur kalan ekiplere yaklaşık 1 kilometre mesafenin kaldığını belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"Makine arızaları yaşadık, yeni makineler sevk ediyoruz. Ekipler yaya da ulaşmaya çalışacaklar. Helikopter de talep ettik, tüm imkanları kullanıyoruz. Şu an itibariyle orada mahsur kalan arkadaşlarımızın yakıt sıkıntıları yok. Sağlık durumları iyi, o yönden problem yok. Şartlar zor, şu an bulunduğumuz yer bizi aldatıyor, burada hava iyi ama yukarısı çok kötü. Hala kısmen tipi var. Helikopterle alma durumumuz da olabilir."

Vali Şıldak, mahsur kalan askeri personel ve belediye ekibiyle telefonla irtibat halinde olduklarını kaydetti.

BALIKESİR - Kazdağları'nda mahsur kalan askerlere ve belediye personeline ulaşma çalışmaları sürüyor
BALIKESİR - Kazdağları'nda mahsur kalan askerlere ve belediye personeline ulaşma çalışmaları sürüyor
BALIKESİR - Kazdağları'nda mahsur kalan askerlere ve belediye personeline ulaşma çalışmaları sürüyor

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Kaz Dağı, Edremit, Milli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Kazdağları'nda mahsur kalan askerlere ve belediye personeline ulaşma çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR - Kazdağları'nda mahsur kalan askerlere ve belediye personeline ulaşma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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