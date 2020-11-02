Son dakika haberi... KDP lideri Barzani: "Yasal olmayan şekilde bir tarafın (PKK) kendini dayatmasına izin verilmemeli" - Son Dakika

Son dakika haberi... KDP lideri Barzani: "Yasal olmayan şekilde bir tarafın (PKK) kendini dayatmasına izin verilmemeli"

02.11.2020 18:19
Son dakika haberi... KDP lideri Barzani:

Gelen son dakika haberine göre Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, terör örgütü PKK'nın IKBY'deki faaliyetlerini eleştirerek, "Yasal olmayan bir şekilde bir tarafın (PKK) kendini dayatmasına izin verilmemeli." dedi.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, terör örgütü PKK'nın IKBY'deki faaliyetlerini eleştirerek, "Yasal olmayan bir şekilde bir tarafın (PKK) kendini dayatmasına izin verilmemeli." dedi.

Barzani, yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın IKBY'deki varlığına yönelik eleştirilerde bulundu.

PKK'nın terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sırasında sınır bölgelerini işgal ettiğini kaydeden Barzani, "Halkın evlerini yeniden inşa etmelerini engellediler. Bölgelerine gitmeleri durumunda da halktan vergi ve para aldılar." diye konuştu.

Barzani, terör örgütüne IKBY'deki yasal yönetime saygı duyması ve işgal ettiği bölgeleri terk etmesi çağrısında bulunarak, yüzlerce köyün örgüt nedeniyle yeniden imar edilemediğini ve çatışma alanı haline geldiğini söyledi.

KDP lideri, "Yasal olmayan bir şekilde bir tarafın kendini dayatmasına izin verilmemeli." şeklinde konuştu.

Barzani, terör örgütüne hitaben, "Eylemlerinize ilk başladığınız dönemde biz size her türlü desteği sunduk." dedi.

PKK'nın IKBY'de son dönemde artan terör faaliyetleri

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, 27 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın IKBY'de memurları öldürdüğünü ve bölgedeki faaliyetleriyle halk için tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

IKBY Güvenlik Ajansı, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.

Erbil Asayiş Genel Müdürlüğü de 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Irak'ın Duhok kentinde, Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın, 8 Ekim'de PKK tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

Mesut Barzani, Terör, IKBY, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KDP lideri Barzani: 'Yasal olmayan şekilde bir tarafın (PKK) kendini dayatmasına izin verilmemeli' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minik Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum Adıyaman'da genç sağlık memuru evinde ölü bulundu ABD'li oyuncu Eddie Hassell silahla vurularak öldürüldü Altınları almak için yol kenarında gelini döven damat, 'yağma' suçundan tutuklandı Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı
Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor         
18:12
Milyonluk yalıdaki skandal Milyonluk yalıdaki skandal "Cadılar Bayramı" partisi kameralara yansıdı         
17:39
Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı         
17:17
Henüz 31 yaşındaydı! 3 çocuk babası çatı çatında intihar etti Henüz 31 yaşındaydı! 3 çocuk babası çatı çatında intihar etti         
16:50
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi         
16:33
Öldürülen gencin annesinin isyanı: Oğluma tatlı yerine kurşun yedirdiler Öldürülen gencin annesinin isyanı: Oğluma tatlı yerine kurşun yedirdiler         
15:57
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok         
15:12
Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı         
14:49
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak         
14:37
Yeni Zelanda'da ilk kez yerli halktan bir kadın, dışişleri bakanlığı görevine atandı Yeni Zelanda'da ilk kez yerli halktan bir kadın, dışişleri bakanlığı görevine atandı         
14:13
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi         
11:29
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 18:32:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... KDP lideri Barzani: "Yasal olmayan şekilde bir tarafın (PKK) kendini dayatmasına izin verilmemeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei