Doğu Anadolu Bölgesi'nde göçmen kuşların en önemli dinlenme, beslenme ve üreme alanlarından olan Tunceli'nin Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü'ndeki adalarda yumurtadan çıkan yavru martı, angut ve gece balıkçılı kuşları renkli görüntüler oluşturuyor.

Munzur, Hel, Yılan ve Sülbüs dağları arasında olması sebebiyle saklı bir cenneti andıran kent, doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle yılın her döneminde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Deniz seviyesinden 940 metre yükseklikte bulunan kente bağlı Pertek ilçesi de zengin florası, yaban hayatı varlığı ve biyolojik çeşitliliğiyle görülmeye değer güzellikler sunuyor.

Kente "giriş kapısı" olarak adlandırılan ve Keban Baraj Gölü kıyısında kurulu olan ilçe, her yıl mart ve eylül ayı aralığında çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

Angut, martı, leylek, su tavuğu, turna, balaban, gece ve gri balıkçılı gibi kuşların yaşam alanı olan ilçede, mevsime bağlı baraj gölünde suların çekilmesiyle oluşan adacıklar bu kuş türlerine yaşam ve üreme alanı oluyor.

Kuşlar, el değmemiş adaları mesken tutuyor

Baraj gölündeki el değmemiş Martı ve Eşek Adası'nda yuvalarını yaparak yaklaşık bir ay boyunca kuluçkaya yatan yetişkin kuşların, bugünlerde yavruları da yumurtalardan çıkmaya başladı.

Yüzlerce yavru kuşun dünyaya "merhaba" dediği adalarda, yetişkin kuşlar birkaç günlük olan yavrularının bakım ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak hayatta kalmalarına yardımcı oluyor.

Gün boyu baraj suları ile bataklık ve sazlık alanlarda balık, kurbağa ve çeşitli böcekleri avlayan yetişkin kuşlar, yakaladıkları bu canlılarla hem kendi hem de yavrularının karnını doyuruyor.

Yaz aylarında ise yetişkin kuşlar, gagalarında yuvalarına taşıdıkları suyla yavruların ferahlamasını sağlıyor ve onların sıcaktan olumsuz etkilenmesinin önüne geçiyor.

Kızıl şahin, atmaca ve çaylak gibi yırtıcı kuşların saldırısına karşı da ilginç sesler çıkararak topluca uçuşan yetişkin kuşlar, bu sayede yavrularını tehlikelere karşı koruma altına alıyor.

Birkaç ay sonra yetişkin hale gelerek uçmayı öğrenecek olan yavru kuşlar, diğer yetişkin kuşlarla birlikte kışı geçirmek üzere sıcak bölgelere doğru göç yolculuğuna başlayacak.

Pertek tarihi güzellikleriyle de turistlerin ilgisini çekiyor

İlçe sakinlerinden Serhat Yıldız, AA muhabirine, Pertek ilçesinin kuş cenneti olduğunu söyledi.

İlçenin tarihi güzellikleri kadar yaban hayatıyla da öne çıktığını ifade eden Yıldız, "Pertek ilçe merkezinde yer alan Sungur Bey ve Çelebi Ağa camii ve Pertek'e 20 kilometre uzaklıkta yer alan Sağman Külliyesi en önemli tarihi simgeler arasında yer alıyor. Bu anlamda tarihi ve kültürel güzelliğinin yanında doğal güzelliğiyle kuşlara ev sahipliği yapıyor." dedi.

Yıldız, ilçede adı "Martı" olan bir adanın kuşların uğrak yeri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Burada martılar ve balıkçıllar yaşıyor. Bu adanın en büyük özelliği martıların ve balıkçılların kuluçka, yumurtlama ve yavruların yetişme dönemini bu adada geçiriyor olması. Bu ada konumu itibarıyla suyun ortasında yer aldığı ve kışın hava burada sıcak olduğu için kuşlar bazen göç etme zorunluluğunda kalmıyor."

"Kuşlar kendilerini bu adalarda güvende hissediyor"

Martıların özellikle feribot geçişlerinde vatandaşların yolculuğunu renklendirdiğini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Kuşlar beslenme dönemini feribot iskelesinde ya da suyun üzerinde balık ve böcek avlayarak geçiriyor. Kuşların yuva yaptığı adalara çıktığınız zaman ayağınızın dibine ve yanına dikkat etmeniz gerekiyor. Adalarda çok sayıda yumurta ve yavru var. Kuşların yuva yaptığı bu alanlara insan eli değmemiş. Kuşlar kendilerini bu adalarda güvende hissediyor."

Yıldız, insanların adalara çıkmadan da tekne gezintileriyle yavru kuşları görebileceğini sözlerine ekledi.