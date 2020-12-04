Son dakika haberi... Keçilerini bulmak için indikleri vadide mahsur kalan 3 kardeş, 4 saatte kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Keçilerini bulmak için indikleri vadide mahsur kalan 3 kardeş, 4 saatte kurtarıldı
04.12.2020 18:28
Son dakika haber: MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 4 ay önce kaybettikleri keçilerini aramak için indikleri vadide mahsur kalan yaşları 42 ile 45 arasında değişen 3 kardeş, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde 4 ay önce kaybettikleri keçilerini aramak için indikleri vadide mahsur kalan yaşları 42 ile 45 arasında değişen 3 kardeş, jandarma ve AFAD
ekiplerince kurtarıldı. 4 saatlik çalışmayla kurtarılan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kurban Bayramı öncesinde aldıkları ancak kaybettikleri keçilerini aramak isteyen Mahmut Sarnab (45), Mehmet Sarnab (41) ve Yılmaz Sarnab (42) kardeşler, bu sabah erken saatlerde Ayvacık Mahallesi'ndeki Beşikkaya Vadisi'ne indi. Ancak, kardeşleri gören keçiler kaçtı. Yaklaşık 250 metre derinlikte mahsur kalan kardeşler, cep telefonlarından Muhtar Adem Acar'ı aaradı. Muhtar Acar da jandarmayı arayarak, yardım istedi.Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sarnab kardeşler, 4 saat süren çalışmayla kurtarıldı. AFAD'a ait araçla yaşadıkları mahalleye getirilen kardeşler, ekiplere teşekkür etti. Kurtarılanlardan Mehmet Sarnab, "Dört aydan beri keçilerimiz kayıptı. Yerlerini tespit edince almaya gittik ancak kaçırdık, yakalayamadık. Kendimiz mahsur kaldık. AFAD ve jandarma ekipleri bizleri kurtardı. Allah onlardan razı olsun" dedi.
- Turgutlu
Son Dakika Birlikte yaşadığı sevgilisinin kızına cinsel istismarda bulunan şüpheliye 20 yıl hapis cezası Türkiye'nin en yaşlı kadını olan Emine Baytar, hayatını kaybetti Sparta Prag'a 2 gol atan Burak Yılmaz, Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu oldu Polisle çatışan şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince de ekip otosuna ateş açmış Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu