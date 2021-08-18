Son dakika haberi... Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Sinop'taki selzedelere bir tır yardım malzemesinin gönderileceğini duyurdu - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından yaraların sarılması için hazırlanan, içinde muhtelif gıda ürünü ve içme suyunun bulunduğu bir tır dolusu malzemenin yola çıktığını bildirdi.

Keçiören Belediyesi tarafından afet bölgelerine yönelik gıda ve içme suyu destekleri kapsamında Sinop'a gönderilmek üzere yardım tırı hazırlandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sel bölgelerine hizmet vermeyi sürdürdüklerini, ihtiyaç duyulan her türlü muhtelif yaşam malzemelerinin afet bölgelerine gönderilmeye devam edeceklerini aktardı.

Altınok, yangında, selde her zaman el ele vererek, tek yürek olarak mağdur vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Bundan sonra da afet bölgelerimize her türlü maddi manevi hizmetlerimiz devam edecek. Rabbim bu tür felaketlerden ülkemizi, devletimizi ve milletimizi korusun. Sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi tarafından, belediye tarafından Kastamonu Bozkurt'a da 7 iş makinesi ve bir tır dolusu içme suyunu gönderdikleri yardımın yerine ulaştığı ve belediye ekiplerinin Bozkurt'taki hummalı çalışmalarına devam ettikleri bilgisi verildi. - ANKARA