Son dakika haberi! Keçiören Belediyesi'nden 2020'de spora 50 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

Son dakika haberi! Keçiören Belediyesi'nden 2020'de spora 50 milyon TL'lik yatırım

Son dakika güncel haberi... Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bu yıl spora yaptıkları yatırımın 50 milyon TL değerinde olduğunu belirterek ilçeye çok amaçlı, 10,5 milyon TL değerinde bir spor merkezi daha inşa edeceklerini kaydetti.

Son dakika haberi! Keçiören Belediyesi'nden 2020'de spora 50 milyon TL'lik yatırım, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bu yıl spora yaptıkları yatırımın 50 milyon TL değerinde olduğunu belirterek ilçeye çok amaçlı, 10,5 milyon TL değerinde bir spor merkezi daha inşa edeceklerini kaydetti.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Kalaba Mahallesinde inşa edilen ve içerisinde basketbol sahası ve halı saha bulunan Fırat Çakıroğlu Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Keçiören Belediye Başkanı Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Cumhuriyet Kulemizin açılışını 2021'de yapacağız"

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Turgut Altınok, "Keçiören'de hizmetler tam gaz devam ediyor. Kalaba Kent Meydanımızı dünyanın en güzel meydanı yapıyoruz. Burada ses, ışık ve müzik gösterisi yapacağız. Aynı zamanda burayı bir bitki cenneti yapacağız. Böylesine bir güzel eseri başkentimize ve Keçiören'imize kazandırmış olacağız. Cumhuriyet kulemizin ihalesini de yaptık, onun da yapımına devam ediyoruz. Rabbim nasip ederse 2021 yılında da kulemizin açılışını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Halı sahaları ücretsiz yapacağız"

Altınok, Keçiören'in birçok noktası için hazırlanan projelerin yapımına başlandığını, yeni projelerin ise ihale aşamasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimizin her bir köşesine birçok hizmet için ihalelerimizi yapıyoruz. Projelerimize bir yandan başladık bir yandan da yenilerini hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımızın talimatlarıyla Spor Toto Teşkilatı ile bir protokol imzaladık ve Keçiören'e çok amaçlı 10,5 milyon TL'lik yeni bir spor merkezi kuracağız. Bu spor tesisimiz için imzaları attık. Bağlum Stadı ise ihale aşamasında. Profesyonel liglerin de yapılabileceği çok amaçlı bir stadyumu da yine kentimize kazandıracağız. Bu yıl spora yaptığımız yatırım 50 milyon TL'dir. Yeni yürüyüş yolları, bisiklet yolları, halı sahalar ve diğer spor alanlarımız da bunun içerisindedir. İlçemizde halı sahaları ücretsiz yaparak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacağız. Keçiören daha güzel, daha temiz ve daha güvenli olacak."

"Biz dezenfektanı 17 TL'ye mal ederek ürettik, başkaları 74 TL'ye satın aldı"

Turgut Altınok, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Keçiören Belediyesi olarak topyekün çalışma yürütüldüğüne, maske ve dezenfektan üretimi ve dağıtımı ile de vatandaşın her zaman yanında olunduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri aktardı:

"Bu yıl kurban kesim alanımızı faaliyete geçirmedik. Çünkü pandemi sürecinde sosyal mesafenin korunması çok önemli. Bu alanlarda bunu sağlamak güç olacağından 15 semt pazarımızı kurban kesim alanı olarak hizmete sunduk. Burada asıl amacımız insanlarımızın sağlığını korumaktır. Sağlığı korumak farzdır. Semt pazarımızda temizlik, sosyal mesafe alanlarının korunması gibi hususları da kontrol edeceğiz. Bu virüs atom bombasından daha tehlikeli. Temizlik, maske ve mesafe kurallara uymamız lazım. Dünyada pandemi patlak verdikten sonra Türkiye'de ilk maske üretimi yapan belediye Keçiören Belediyesi'dir. İlk dezenfektan üretimi yapan belediye de yine Keçiören Belediyesi'dir. Maske para ile satılmadığından biz ürettiğimiz maskelerinizi her gün çarşıda, pazarda, sokaklarda vatandaşlarımıza dağıttık. Bu süreçte dezenfektanın litresi 70 ila 80 liraya çıktı, biz litresini 17 lira maliyetle ürettik. Ama bunu birçok belediye 74 liraya aldı."

"Kimi dağda, kimi bağda, biz vatandaşımızın arasındayız"

Geçmişte olduğu gibi bugün de vatandaşın arasında olmayı sürdüreceğini belirten Altınok, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada yazılıp çiziliyor, birçok belediye başkanımız vatandaşın arasında yok. Vatandaşın derdi nedir, problemi nedir, talebi nedir bilen yok. Herkes canını kurtarma sevdasıyla kimi bağda kimi dağda. Onlara da saygı duyarız ama Altınok, gece gündüz demeden sokaklarda, vatandaşın arasında, onların sağlığı için üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Bende mesai mefhumu yoktur. Cumartesi ve pazar da aralıksız çalışırım. Kamu kurumlarımız zor zamanlarda vatandaşımızın yanında olmalı. 'Pandemi var kapıya kilit vurduk, arazi olalım, canımızı kurtaralım' gibi bir anlayış söz konusu olamaz. Vatandaşın canını kim kurtaracak diye düşünmemiz lazım."

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, konuşmasında parka ismi verilen Fırat Çakıroğlu için de bir parantez açarak, "Parkımıza Fırat Çakıroğlu ismimi verdik. Fırat Çakıroğlu ülkesi devleti milleti için sevdaları olan, Ege Üniversitesinde okuyan bir gencimizdi. Fırat Çakıroğlu'nun bir anısı var ki, arkadaşlarına, 'Gün gelecek benim adımı Türkiye duyacak, benim adım yaşayacak' diyor. Olacaklar kalbine doğmuş. Biz de şehidimizin ismini parkımızda yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Turgut Altınok, Keçiören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:01

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Keçiören Belediyesi'nden 2020'de spora 50 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika
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