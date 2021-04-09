Son dakika haberi... Keçiören'de kentsel dönüşüm hız kazandı - Son Dakika

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Engellere rağmen kentsel dönüşüm çalışmalarımızın büyük çoğunluğunu bitirdik. Vatandaşlarımız müracaat edebilir, müteahhitlerle anlaşarak mülklerini kat karşılığı verebilirler. Bizimki fildişi kuleleri değil halkın derdini ve taleplerini dinleyerek aldığımız karardır" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçede kentsel dönüşüme giren 25 mahallede çalışmaların hız kazandığını ve vatandaşları bilgilendirmek için her mahalle için ayrı ayrı broşür oluşturduklarını söyledi.

Şartlar belirlendi

Altınok, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Vatandaşımızın kentsel dönüşümle ilgili merak ettiği tüm sorular için bilgilendirme broşürlerimizi hazırladık. 25 mahallede 8 plan olarak devam eden kentsel dönüşümden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız için şartlarımızı da belirledik. Üç farklı şartımız var. Birincisi parsel sayısı fark etmeksizin parsellerini birleştirerek 4 bin metrekare büyüklüğüne ulaşan, ikincisi 4 bin metrekare büyüklük zorunluluğu olmaksızın 4 parselini birleştiren ve üçüncü olarak da tüm ada sahiplerinin anlaşması durumunda oluşan uzlaşıyla vatandaşlarımız müteahhitlerle özel sözleşme imzalayarak kentsel dönüşüme başlayabiliyorlar."

Ferah ve depreme dayanıklı yapılar inşa edilecek

Başkan Altınok belediye tarafından düzenlenen kentsel dönüşüm şartlarının modern ve ferah şehir anlayışına göre oluşturulduğunu da söyleyerek, "Kentsel dönüşüm planımız dahilinde 16 kata kadar izin veriyoruz. Kentsel dönüşümle depreme dayanıklı binalar, daha fazla açık ve yeşil alan, geniş ve konforlu yapılar, geniş cadde ve sokaklar oluşturuyoruz. Kapalı otopark zorunluluğu ile de park sorunu çözüyoruz. Belediye olarak yüzde 30 konfor artışı, yüzde 20 sosyal donatı ve yüzde 5 site ortak kullanımı paylarını da vatandaşımıza temin ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA