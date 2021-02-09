Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı - Son Dakika
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Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı

Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı

09.02.2021 09:39

Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldıBARTIN'da 'Maviş' isimli kedinin yuttuğu yaklaşık 6 santimlik dikiş iğnesi, operasyonla çıkarıldı.

Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı

BARTIN'da 'Maviş' isimli kedinin yuttuğu yaklaşık 6 santimlik dikiş iğnesi, operasyonla çıkarıldı. Kedinin sahibi Serkan Yılmaz, kedinin boğazından paslanmış şekilde çıkartılan iğneyi hatıra olarak saklıyor.

Bartın'da serbest meslekle uğraşan Serkan Yılmaz (27), Maviş adlı Persian (İran kedisi) cinsteki kedisinin geçtiğimiz hafta, iki gün boyunca bir şey yemediğini ve hareketlerinde yavaşlama olduğunu fark edip, özel bir kliniğe götürdü. Veteriner hekimi Olcay Ortakçı yaptığı muayenede, kedinin ağzında enfeksiyon oluşması nedeniyle röntgen çekmeye karar verdi. Ortakçı, röntgende kedinin yemek borusunun ortasında 6 santim uzunluğunda ve ucunda ip olan dikiş iğnesini tespit etti. Veteriner hekim Ortakçı, Anestezi uygulayarak uyuttuğu kediyi, yarım saatlik ameliyatın ardından dikiş iğnesini çıkardı. Başarılı operasyonun ardından Maviş, sahibi Serkan Yılmaz'a teslim edildi.

'YEMEK YEMİYOR DİYE GİTTİK, İĞNE YUTTUĞUNU FARKETTİK'

Kedisinin hareketlerinin yavaşlamaması ve yemek yememesinden şüphelenerek, veteriner kliğine götürdüğü belirten Serkan Yılmaz, "Veteriner hekim Olcay Ortakçı, yapılan muayede kedinin ağzında kireçlenmeden dolayı enfeksiyon oluştuğunu söyledi. Sonra emin olmak için kedinin röntgeni çekildi. Sonra boğazına dikiş iğnesi olduğunu tespit etti. Yarım saatlik operasyonunun ardından iğne bulunduğu yerden çıkartıldı. Şu anda ilaçlarını kullanıyor. Sağlığı gayet yerinde eski haline döndü" dedi.

KÜFLÜ İĞNEYİ HATIRA OLARAK SAKLIYOR

İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden Yılmaz, "Ben hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Veteriner hekimde çok şaşırdı. Normal şartlarda bu tür hayvanların bir cisim yutması halinde kusma olacağını söyledi ama bizim kedinin öyle bir şikayeti olmadı. Çok şaşırdık. Ben zaten yemekten kesildi diye veteriner hekime götürdüm. İğne ile karşılaştık. Şimdi boğazından çıkan iğneyi hatıra olarak saklıyorum. Zaten iğne küflenmiş. Ama bu olaydan dolayı çok korktum. Çünkü kedi derdini söylemezdi, tesadüf eseri biz bunu öğrendik. Kedimiz sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz" diyerek konuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı - Son Dakika


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