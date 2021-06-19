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Son dakika haberi | Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vurdu - Son Dakika

Son dakika haberi | Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vurdu

19.06.2021 12:16
Son dakika haberi | Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vurdu, System.String[]

Son dakika haberler: BOLU'da Gürsel S. (53), dün kedisini öldüren köpeğin bugün bağlı olmaması nedeniyle tartıştığı sahibi zabıta Yücel Güler'i (53) tabancayla vurarak, yaraladı.

BOLU'da Gürsel S. (53), dün kedisini öldüren köpeğin bugün bağlı olmaması nedeniyle tartıştığı sahibi zabıta Yücel Güler'i (53) tabancayla vurarak, yaraladı. Köpeğe de tüfekle ateş eden ancak vuramayan Gürsel S., gözaltına alınırken, "3-4 yıllık komşuyuz. Zabıtalığına güvenip, racon kesti. Dün köpeği, kediyi parçaladı. Ben de 'Bağla' dedim; bugün bağlamadı, küfretti" dedi.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Dağkent Mahallesi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Yan yana villalarda oturan komşulardan Yücel Güler'in bahçesinde beslediği köpeği, iddiaya göre, dün Gürsel S.'nin bahçesine atladı. Köpek, saldırdığı kedinin ölmesine neden oldu. Gürsel S. de aynı gün tartıştığı Güler'e, köpeğini bahçede bağlı tutmasını söyledi. Köpek bugün de bahçede bağlı olmayınca 2 komşu arasında tekrar çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gürsel S., evinden aldığı tabancayla Güler'e ateş açtı. Mermilerden biri, Güler'in vücuduna isabet etti.

KÖPEĞE DE TÜFEKLE ATEŞ ETTİ Gürsel S., daha sonra evden tüfeği alıp, bu kez köpeğe ateş etti ancak saçmalar, hayvana isabet etmedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yücel Güler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bolu Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hollanda'da emekli olduktan sonra Bolu'ya yerleştiği öğrenilen Gürsel S. ise bahçede bekleyip, gelen polislere olayı anlattı. Gözaltına alınan Gürsel S., "Zabıtalığına güvenerek, racon kesti. Dün köpeği, kediyi parçaladı; çoluğa çocuğa saldırdı. Ben de ona 'Bağla' dedim, bugün de bağlamadı, küfretti. 3-4 yıllık komşuyuz" dedi.

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Son dakika haberi | Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vurdu
Son dakika haberi | Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vurdu
Son dakika haberi | Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vurdu
Son dakika haberi | Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vurdu
Son dakika haberi | Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vurdu
Son dakika haberi | Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vurdu
Son dakika haberi | Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vurdu
Son dakika haberi | Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vurdu
Son dakika haberi | Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vurdu

Zabıta, Köpek, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vurdu - Son Dakika


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