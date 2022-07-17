Son dakika haberi: Kek poşetinde uyuşturucu ticaretine polis engeli - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Kek poşetinde uyuşturucu ticaretine polis engeli

17.07.2022 12:56
Son dakika haberi: Kek poşetinde uyuşturucu ticaretine polis engeli

Son dakika haberlerine göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir yolcudan kek poşeti içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir yolcudan kek poşeti içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda S.K.'nin doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Şahsı takibe alan ekipler, S.K.'nin yolculuk yaptığı otobüsü tespit ederek şehirlerarası terminalde yakaladı. S.K.'nin üzerinde yapılan aramada kek poşeti içerisinde gizlenmiş 33 gram metamfetamin maddesi ve 52 gram eroin maddesi ele geçirildi.

S.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Sahte dolarları piyasaya süremeden yakalandılar Sahte dolarları piyasaya süremeden yakalandılar
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kek poşetinde uyuşturucu ticaretine polis engeli - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:56 Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
12:54 Kurban Bayramı ile ilgili "Canlıları keserek bayram olmaz" diyen Ataol Behramoğlu, üniversitedeki görevinden alındı
12:50 Motosikletini ayağıyla süren vatandaşı görenler "pes artık" dedi! O anlar kameralara yansıdı
12:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun üzerine pano devrildi! Brezilyalı neye uğradığını şaşırdı
12:40 İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar...
12:37 Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye
12:28 Barcelona'da Xavi krizi! Son 5 yılda İran'ı ziyaret ettiği için ABD'ye alınmadı
11:41 Konyaspor'dan forvete yıldız takviyesi! Dünyaca ünlü golcü Pato'nun transferinde sona gelindi
11:40 ABD'de korkunç görüntüler! Nehre düşen kadın timsahlar tarafından saniyeler içerisinde parçalandı
11:22 Burak Yılmaz'dan Süper Lig yorumu: Fenerbahçe'nin harika bir hocası var, şampiyonluk için ciddi avantajlılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 13:02:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kek poşetinde uyuşturucu ticaretine polis engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement