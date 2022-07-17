Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda S.K.'nin doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Şahsı takibe alan ekipler, S.K.'nin yolculuk yaptığı otobüsü tespit ederek şehirlerarası terminalde yakaladı. S.K.'nin üzerinde yapılan aramada kek poşeti içerisinde gizlenmiş 33 gram metamfetamin maddesi ve 52 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Kek poşetinde uyuşturucu ticaretine polis engeli - Son Dakika

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