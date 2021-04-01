Son dakika haberi... Keklik avına çıkan şahıs ölü bulundu - Son Dakika

Elazığ'da keklik avına giden ve haber alınamayan şahıs yapılan aramada ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 02.00'da Maden ilçesine bağlı Kaşlıca köyünde keklik avına giden 3 çocuk babası Sacit Konat'dan (58) uzun süre haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve köylülerin yaptığı arama çalışmasında Konat, öğlen saatlerinde köyün 6 kilometre uzağında dağlık alanda ölü olarak bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Konat'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın kalp krizi sonucu öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ