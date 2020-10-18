Son dakika haberi: Kelkit'te çalılık yangını: 8 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

Son dakika haberi: Kelkit'te çalılık yangını: 8 hektar alan zarar gördü
18.10.2020 13:06
Gelen son dakika haberlerine göre GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde çalılık alanda yangın çıktı.
GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, yaklaşık 8 hektarlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Söğütlü beldesi ile Yeşil Pınar köyü arasında kalan Karakaya mevkisindeki çalılık alanda, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.Vatandaşların da yardımıyla söndürülüp, soğutma çalışması yapılan yangında, yaklaşık 8 hektarlık alan zarar gördü.
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