Son dakika haberi: Kemal Şahin: "Turizme güven tam, yatırım yapmaya devam"

Turizm sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şahinler Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, "Pandemide yavaş yavaş sona geliyoruz, turizmde zıplamaya koşmaya hazırız" dedi.

Bir yılı aşkın süredir pandemi tüm sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü de sekteye uğrattı. Fakat artık aşı çalışmalarının hızlanması ve tedbirlerinin olumlu yönde sonuç vermesi dolayısıyla Türkiye turizm için kolları sıvadı. Bu anlamda Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin de değerlendirmelerde bulundu.

Antalya Belek'te özellikle Alman ve Rus turistlerin tercih ettiği 5 yıldızlı tesislerinde; Alman hükümetinin tavsiye etmeme kararına rağmen hatırı sayılır sayıda Alman misafir ağırladıklarını belirten Kemal Şahin, " Rusya'nın seyahat kısıtlamasını da sona erdirdiğinde Antalya'nın güneşine hayran Rusların Türkiye'ye akın edeceklerine eminim" dedi.

Şu an yüzde 60 dolulukla hizmet verdiklerini ve 1000'e yakın misafir ağırladıklarını söyleyen Şahin, "İnsanlar hem yurt dışında hem yurt içinde pandemi kısıtlamalarından bunalmış durumdalar. Vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamalarla pandemi kontrolde tutulursa turizm patlama yapacaktır. Beklentimiz bu yöndedir. Özellikle Avrupalılar tatil için ayırdıkları paraları harcayamadı. Bu parayı harcamak istiyorlar. Biz normalde Rusya kapanmasaydı dolu olacaktık. Bizim pazarlarımız Almanya, Rusya, Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ülkeleri virüsü azaltıp, tatil yapmak isteyenlerin önünü açarsa, uçaklar başlarsa gerçekten biz ülke olarak zıplamaya ve koşmaya hazır duruyoruz. Bir anda otellerimiz dolabilir. 6. ayın sonu itibariyle oteller dolmaya başlayabilir ve Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayına kadar sürerek hatta kış turizmi bile canlanabilir" dedi.

Tesisleri bünyesinde bulunan Tenis Akademisi dolayısıyla da kış döneminde de açık olduklarını ifade eden Şahin, "Dünyanın dört bir yanından gelen 6000'in üzerinde sporcuyu ve ailelerini güvenli bir şekilde ağırladık. Megasaray Tenis Akademi'miz, kurulduğu günden bugüne, içlerinde Davis Cup ve ATP Challenger gibi dünyaca ünlü turnuvaların da bulunduğu önemli turnuvalara ev sahipliği yaptı. Şu an dünyada bu kadar turnuva yapılan bir yer yok" diyerek şöyle devam etti:

"Biz Erciyes Bölgesi'nde de kış turizmine başladık. Orada da başarılıyız. Erciyes'te bir otel aldık. Ayrıca bir tane daha yapmaya başladık. Hatta tenis turnuvalarını orada da yapacağız. Oraya da kitleleri çekmeye başlayacağız. Tenis akademimiz gerçekten ülkemiz için ciddi bir marka oldu. Dolayısıyla Belek Antalya'da teniste çok tanınan bir bölge oldu. Ülkemizde hem yazın hem kışın uluslararası tenis turnuvaları yapılması çok büyük bir fark getirecektir."

Son olarak turizm sektörü için yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade eden Şahin, "Ülkemizin turizmine ve ekonomisine ciddi katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Yaptığımız başarılı işlerden cesaretlenerek turizm yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Dediğim gibi Erciyes'te bir otel yapmaya başladık. Antalya civarında da bir otel almak için arayış içindeyiz ya da yeni inşa etmeyi düşünüyoruz. Bu belki bir spor oteli de olabilir. Turizme güveniyoruz ve yatırım yapmaya devam edeceğiz." - ANTALYA