Son dakika haberi! Kemalpaşa'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kemalpaşa'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

15.07.2022 15:21
Son dakika haberi! Kemalpaşa'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Son dakika habere göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen programda 15 Temmuz Demokrasi şehitleri anıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen programda 15 Temmuz Demokrasi şehitleri anıldı.

Kemlpaşa 75. Yıl Ortaokulu'nda düzenlenen programa Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkan Vekili Türkiz İlkcoşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aktekin ile daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, günün önemine dair konuşmalar ve öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin ardından Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine dair sinevizyon gösterisi yapıldı.

İlçede bulunan şehit mezarları ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerimiz ve gazilerimiz için dua edildi.

Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde gaziler ve şehit yakınları ziyaret edildi.

Kemalpaşa Merkez Halil Efendi Camii'nde cuma namazı öncesinde şehit ve gazilerimiz adına mevlit okutuldu. Cuma namazı sonrası Kemalpaşa Müftülüğü tarafından lokma dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Demokrasi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kemalpaşa'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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