Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde gaziler ve şehit yakınları ziyaret edildi.

Son dakika haber... 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne ziyaretçi akını: 'Şehit olmak bize nasip olmadı'

Kaynak: AA

Demokrasi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kemalpaşa'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

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