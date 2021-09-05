SPOR Kemer Country Club'ın golf yatırımları şampiyonlar çıkarıyor - 1 - Son Dakika

Kemer Country Club'ın golf yatırımları şampiyonlar çıkarıyor

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Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA) - Uluslararası standartlardaki 18 delikli golf sahası ile birçok golfçünün vazgeçilmezleri arasında yer alan Kemer Country Club, milli sporculara da ev sahipliği yapıyor.

Milli golfçüler Can Gürdenli, Suda Bay, Mira İçgören, Mina Gençoğuz, antrenörler Erol Şimşek ve Şenol Bay eşliğinde Kemer Country Club'da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 18 delikli saha olması ve sağladığı olanaklar sebebiyle tesisten mutlu oldukları dile getiren milli golfçüler, ulusal ve uluslararası birçok turnuvaya burada hazırlanıyor.

Golf sporu, gelişimi ve sporcu sayısı ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan sporcular ve antrenörleri, sağlanan olanaklar sayesinde başarıdan başarıya koşuyorlar.

ŞENOL BAY: ÖZELLİKLE DENGE VE KOORDİNASYON EN ÖNEMLİ TEKNİKLER

Kemer Country Club'da uzun yıllar golf antrenörlüğü yapan ve 2016 yılından bu yana milli takımda görev alan Şenol Bay, öğrencileri çalıştırırken dikkat ettikleri konular hakkından, "Genelde uzun süre kaç saat antrenman yapabiliyorlar o önemli. Golfte özellikle denge ve koordinasyon en önemli teknikler onlara dikkat ediyoruz. Yurt dışına kıyaslarsak yetersiz golfçü sayımız, artması gerekiyor. Zaten milli takımımızda şu anda parmakla sayılabilecek kadar oyuncu var" dedi.

"BÜTÜN VÜCUT SİSTEMİNİZİ ÇALIŞTIRIYOR"

Golf sporunu dışarıdan bakıldığında basit ve durağan bir spor olarak göründüğünü dile getiren Şenol Bay, "Durağan bir spor değil, vücudunuzun bütün kasları hareket ediyor. Ayak parmak ucunuzdan tutun boynunuza kadar hareket ediyor. Sahada yürüyüşler yapıyorsunuz rampa aşağı ve yukarı o esnada vücudunuzdaki kalp sisteminiz çalışıyor. Yaklaşık bir oyunda 18 delik boyunca 12-13 bin adım atıyorsunuz. Bu da dediğim gibi bütün vücut sisteminizi çalıştırıyor" şeklinde konuştu.

EROL ŞİMŞEK: KURALLAR ÇOK ÖNEMLİ

Kemer Country Club'da gof direktörü olan ve aynı zamanda 2016 yılından bu yana Golf Federasyonu'nda sportif direktörlük ile başantrenörlük görevlerinde bulunan Erol Şimşek, golfte etiket ve kurallar olduğunun altını çizerek, "Bunlar kıyafetten başlıyor ve çok önemli. Her kulübün kuralları var onlara dikkat ediyoruz. Sporculardan beklediğim disiplin özellikle de performans sporcularından planlı çalışması o gün gelip neler çalıştığı onların bir defterde ya da telefonda yazması çok önemli, bana her zaman göstermesi lazım. Sporcularımız aynı zamanda fitnessa da devam ediyorlar. Haftada da 3 gün antrenman yapıyorlar. Sezon içerisinde hem turnuvalar oluyor hem de daha iyi performans göstermek için antrenmanlarını aksatmıyorlar" ifadelerini kullandı.

"18 YAŞ ALTI OYUNCULARIN SAYISININ YÜKSELTİLMESİ LAZIM"

Golfçü sayısının artması gerektiğini belirten Erol Şimşek, "Ne kadar fazla artarsa o kadar rekabet de yükselir. Böyle de ben milli antrenör ve spor direktörü olarak en iyi ve formda oyuncuları seçerim. Burada önemli olan kulüplerde 18 yaş altı oyuncuların sayısının yükseltilmesi lazım ki federasyonun yaptığı turnuvalara çok katılım olsun. Ben de oradan oyuncu izleyerek seçerim ki yurt dışı turnuvalar için daha iyi olur" dedi.

"HER VURUŞ İÇİN KONSANTRE OLMANIZ LAZIM"

"Golfte kendinize ve sahaya karşı oynuyorsunuz" diyen Erol Şimşek, şunları dile getirdi: "Bireysel bir spor, takım oyunu değil. Sonuçta siz o topa vuruyorsunuz ve nereye gittiyse siz sorumlusunuz. Her vuruşun tekrar yapılması gerekiyor. Her vuruş için konsantre olmanız lazım, önceki vuruşu unutup bir sonraki vuruşa geçmeniz lazım. Bu da en zoru golfte" diye konuştu.

CAN GÜRDENLİ: KEMER COUNTRY BİZLERE ÇOK GÜZEL İMKANLAR SUNUYOR

Finlandiya'da Vierumäki Cooke Golf'te düzenlenen turnuvada 3'üncü olan Can Gürdenli, golfe 2014 senesinde babasının garajında bulduğum golf sopalarıyla başladığını ifade ederek, "'ben golfçü olacağım' dedim. Sonra da buraya gelerek golf oynamaya başladım, öğrendim ve buralara geldim. Kemer Country de bizlere çok güzel imkanlar sunuyor. Buradaki her şey çok güzel" dedi.

"BİR ÇOK SPORCU BÜYÜK TURNUVALARDA OYNAMAYI HAYAL EDİYOR"

Can Gürdenli, bir çok sporcunun büyük turnuvalarda oynamayı hayal ettiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu gurur verici bir şey hem ülkemiz için hem de oyuncu için. Anlatamayacağım bir duygu, çok heyecanlıydım aynı zamanda mutluluk da vericiydi. Daha önce başarılmamış bir şeydi Türkiye'de bir ilkti bu. Çok heyecanlandırdı ben."

Milli golfçü hedefleri hakkında ise "Challence Tour dediğimiz en alt seviye profesyonel turdan başlayıp European Tour dediğimiz büyük turnuvalarda oynamayı hedefliyorum" diye konuştu.

SUDE BAY: 18 TANE SAHAMIZ VAR O YÜZDEN ÇOK İYİ BİR TESİS

İlk defa Letonya'daki European Ladies Team Shield Championship'de yer alan Suda Bay, "Golfe babam sayesinde başladım. Kendisi milli takım antrenörü zaten. Kemer Counrty bence oldukça iyi, bir kulüp. Bize antrenmanlarımızda çok büyük destek sağlıyorlar. 18 tane sahamız var o yüzden çok iyi bir tesis. Golf oynamak tabii zor ama antrenman yaptıkça o zorluk gidiyor. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

MİRA İÇGÖREN: BURADAKİ OLANAKLAR ÇOK İYİ

Finlandiya'da düzenlenen European Young Masters 2021 U16'da mücadele eden Mira İçgören, golfe başlama hikayesi ve sonrasındaki gelişmeleri şöyle anlattı: "Okulumun kulüp saatlerinde golfe gidiyordum. Haftada bir saat giderek sevmeye başladım ve geliştirerek turnuva takımına girdim. Kemer Country'nin olanakları bence çok iyi her alanda kullanabileceğimiz tesislerimiz var. Bence bu İstanbul için çok iyi ama genele baktığımızda daha çok gelişmesi gerekiyor golfün. Çok daha fazla insanın ulaşabilmesi gerekiyor."

"GOLF DİĞER SPORLARDAN DAHA DİSİPLİNLİ"

Hedefleri ve golf sporu hakkında da konuşan Mira İçgören, "Hedefim ülkemi milli turnuvalarda temsil etmeye devam etmek. Üniversite ve gelecekte de golfün her zaman hayatımın bir parçası olması. Bence golf hiç kolay bir spor değil. Ben kesinlikle tavsiye ederim bu sporcu. Belki de diğer sporlardan daha çok disiplini, sabrı ve birçok değeri öğretiyor" dedi.