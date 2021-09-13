Son dakika haberi: KEMER'DE POLİS VE JANDARMADAN ORTAK OPERASYON - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde 'gasp', 'açıktan hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçları kapsamında jandarma ve polisin düzenlediği ortak operasyonda biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; ilçe genelinde meydana gelen 'gasp', 'açıktan hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçları kapsamında Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na JASAT Timi, Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile müşterek yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde; meydana gelen olayların şüphelilerinin E.A. (28), A.T. (34), H.E. (34), R.E. (30), G.A. (41), A.O. (39) ve M.T. (42) olduğu tespit edildi.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 9990 kullanımlık A4, 0,7 gram kristal, 85 gram skunk ve 63 çalıntı olduğu değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.T. adlı kadın ile E.A., H.E., R.E., G.A. gözaltına alınırken, A.O. ve M.T.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.