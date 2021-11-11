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Son dakika haberi: Kemerburgaz'da korkunç manzara; yol kenarına kedi ve kuş ölüsü atıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kemerburgaz'da korkunç manzara; yol kenarına kedi ve kuş ölüsü atıldı

11.11.2021 11:04
Son dakika haberi: Kemerburgaz'da korkunç manzara; yol kenarına kedi ve kuş ölüsü atıldı

Son dakika habere göre EYÜPSULTAN Kemerburgaz'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı.

EYÜPSULTAN Kemerburgaz'da yol kenarına çok sayıda kedi ve kuş ölüsü atıldı. Hayvan ölülerinin kimler tarafından atıldığı bilinmezken, korkunç manzarayı görenler, duruma tepki gösterdi.

Kemerburgaz İstanbul Caddesi'nde yoldan geçenler, etrafı saran kötü kokunun kaynağını merak ederek etrafı kontrol etti. Ardından korkunç manzara ile karşılaşarak, yolun kenarına atılmış çok sayıda kedi ve kuş ölüsü gördü. Hayvan ölülerinin nereden getirilip, kimler tarafından atıldığı bilinmiyor.

"ÇOK KÖTÜ BİR KOKU VARDI, NE KOKUYOR DİYE BAKINCA ŞOK OLDUM"

Yoldan geçerken kedi ve kuş ölülerini fark eden Tevfik Şahin, "Kedileri, komple belediye mi getirdi, kim getirdi... Kuş ölüsü, kedi ölüsü insanlıktan çıkılmışçasına bir hareket. Hepsi buraya atılmış, üzerlerine bir toprak dahi atılmamış. Nasıl öldü, ne oldu, ondan da bir bilgimiz yok. Böyle insanın vicdanı sızlıyor. Yolun kenarına bırakmışlar, nereden geldiği de meçhul şu an için" diye konuştu.Gördüğü manzara karşısında şok olduğunu söyleyen Nergiz Abdurrahmanova ise, "Biz de yoldan geçerken kedileri gördük, kokusundan belliydi. Şok oldum görünce. Çok kedi var, kuş var burada, atmışlar. Çok kötü kokuyor, geçerken ne kokuyor diye baktım, şok oldum" şeklinde konuştu.


Son dakika haberi: Kemerburgaz'da korkunç manzara; yol kenarına kedi ve kuş ölüsü atıldı
Son dakika haberi: Kemerburgaz'da korkunç manzara; yol kenarına kedi ve kuş ölüsü atıldı
Son dakika haberi: Kemerburgaz'da korkunç manzara; yol kenarına kedi ve kuş ölüsü atıldı
Son dakika haberi: Kemerburgaz'da korkunç manzara; yol kenarına kedi ve kuş ölüsü atıldı
Son dakika haberi: Kemerburgaz'da korkunç manzara; yol kenarına kedi ve kuş ölüsü atıldı
Son dakika haberi: Kemerburgaz'da korkunç manzara; yol kenarına kedi ve kuş ölüsü atıldı
Son dakika haberi: Kemerburgaz'da korkunç manzara; yol kenarına kedi ve kuş ölüsü atıldı
Son dakika haberi: Kemerburgaz'da korkunç manzara; yol kenarına kedi ve kuş ölüsü atıldı
Son dakika haberi: Kemerburgaz'da korkunç manzara; yol kenarına kedi ve kuş ölüsü atıldı
Son dakika haberi: Kemerburgaz'da korkunç manzara; yol kenarına kedi ve kuş ölüsü atıldı
Son dakika haberi: Kemerburgaz'da korkunç manzara; yol kenarına kedi ve kuş ölüsü atıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kemerburgaz'da korkunç manzara; yol kenarına kedi ve kuş ölüsü atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kemerburgaz'da korkunç manzara; yol kenarına kedi ve kuş ölüsü atıldı - Son Dakika
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