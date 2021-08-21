Üye Girişi
Kendileri küçük yürekleri büyük çocuklar - Son Dakika

Kendileri küçük yürekleri büyük çocuklar

21.08.2021 13:02

Kendileri küçük yürekleri büyük çocuklar Kaymakam Arısoy, "Özellikle kendi ellerimle kardeşlerinize ulaştıracağım" Bolu'da yaşayan 11 yaşındaki Ela Kasırga, memleketi Aydın ve ülkenin dört bir yanında süren orman yangınlarında evleri yanan arkadaşları için yardım kampanyası düzenledi.

Kendileri küçük yürekleri büyük çocuklar

Kaymakam Arısoy, "Özellikle kendi ellerimle kardeşlerinize ulaştıracağım"

AYDIN - Bolu'da yaşayan 11 yaşındaki Ela Kasırga, memleketi Aydın ve ülkenin dört bir yanında süren orman yangınlarında evleri yanan arkadaşları için yardım kampanyası düzenledi. Evleri ile birlikte oyuncakları da yanan arkadaşlarını mutlu etmek için çabalayan Ela ve arkadaşları topladıkları yardımları Aydın'ın Nazilli ilçe Kaymakamına ulaştırdı.

Aydınlı Ela Kasırga ve Bolu'da birlikte yaşadıkları site içerisindeki arkadaşları Edanur Dönmez, Arife Sezin Şahin, Elif Beril Şahin, Belinay Doyran, Zeynep Çatladı ve Zeynep Doğan, orman yangınlarında evleri yanan arkadaşları için eşya ve oyuncak toplama kampanyası düzenledi. Oturdukları sitelerinin bahçelerinde açtıkları stantta yardım toplayan kendileri küçük yürekleri büyük çocukların bu hareketine yaşadıkları site sakinleri başta olmak üzere çevreden de büyük destek geldi. Ela ve arkadaşları, bir hafta süren kampanya sonunda topladıkları 881,50 TL ve bir koli dolusu oyuncak ile çocuk kitaplarını Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'a teslim edilmek üzere kampanyalarına destek olan İHA Nazilli Muhabiri Ali Soydemir'e ulaştırdı.

Çocuklardan Kaymakam amcalarına duygu dolu mektup

Aydınlı Ela Kasırga, özellikle Bozdoğan, Karacasu, Buharkent, Kuyucak ile birlikte diğer illerde çıkan orman yangınlarını televizyonda izlerken çok üzüldüğünü ifade ederek; "Yangında evleri ve oyuncakları yanan çocuklar için çok üzülüyorum. Bunun için bir kampanya başlattık. Buraya kullanmadığımız kitaplarımızı ve oyuncaklarımızı getirdik. Üzüntülerini bir nebze olsun azaltmak istiyoruz" dedi. Ela Kasırga, bir koliye koydukları nakit para ve oyuncakların yanısıra Kaymakam amcalarına yazmış oldukları mektupla arkadaşları ile birlikte duygularını dile getirdi, "Kaymakam Amca, Biz Bolu ilinde yaşayan arkadaşlar Ela Kasırga, Zeynep Doğan, Edanur Dönmez, Elif Beril Şahin, Zeynep Çatladı ve Belinay Doyran. Ülkemizde yaşanan olaylardan dolayı çok üzüldük. Yangın bölgesindeki sizlere küçük de olsa yardımda bulunmak istedik. Bu küçücük desteğimizin ihtiyaç sahiplerine sizin elinizle ulaştırılması bizleri çok mutlu edecek Kaymakam Amca. Yaşanan olayın bizim de bulunduğumuz yerde yaşanmış olduğunu düşünerek sizlerin acısını hissettik. Biz çocuklar, ihtiyacı olan çocuklar için elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız. Yeter ki çocuklarımız ağlamasın" ifadelerine yer verdiler.

İHA muhabiri Gazeteci Ali Soydemir'e teşekkür eden Kaymakam Arısoy; "Bu organizasyona vesile olduğunuz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Teşekkürün büyüğünü de yaşları küçük gönülleri büyük olan evlatlarımıza göndermek istiyorum. Belki yaptıkları yardımlar bir karınca misali küçük olabilir ama kendi duruşlarını göstermeleri açısından ve geleceğimizi emanet edeceğimiz bu gençlerimiz bu çocuklarımızı güvencemizi perçinlemesi açısından ayrı bir kıymet teşkil etmektedir. Ben bu parayı öncelikle hemen parayı bankaya yatırıp dekontu da çocuklarımıza göndereceğim. Bu hediyeleri de bizzat kendi elimle emaneti teslim edeceğim. Kendi teşekkür ve şükranlarımızı içeren bizde bir mektup yazdık. Ela kızımız Nazillili olarak bu kampanyanın önderliğini üstlenmiş, ben de arkadaşlarına dağıtsın diye Öğretmen Osman Girgin tarafından yazılmış Nazilli kitabını da Ela'ya göndereceğim. Arkadaşlarına Nazilli'yi biraz daha fazla tanıtma fırsatı bulsun. Bu şekilde dayanışma ve kampanyalarla ne kadar güçlü bir millet olduğumuzu cümle aleme göstermiş olalım."

Böyle bir organizasyonda yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Gazeteci Ali Soydemir, böyle güzel bir organizasyona öncülük etmenin sevindirici olduğunu söyledi.

Kendileri küçük yürekleri büyük çocuklar
Kendileri küçük yürekleri büyük çocuklar
Kendileri küçük yürekleri büyük çocuklar
Kendileri küçük yürekleri büyük çocuklar
Kendileri küçük yürekleri büyük çocuklar
Kendileri küçük yürekleri büyük çocuklar
Kendileri küçük yürekleri büyük çocuklar
Kendileri küçük yürekleri büyük çocuklar

Aydınlı, Nazilli, Aydın, Bolu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kendileri küçük yürekleri büyük çocuklar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Heybeliada'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı 15:31 Son Dakika! Heybeliada'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı Şarkıcı Murat Boz, Tuba Büyüküstün ile aralarında çıkan aşk iddiasını yalanladı 14:59 Şarkıcı Murat Boz, Tuba Büyüküstün ile aralarında çıkan aşk iddiasını yalanladı 'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada gündem olan videoya 14:49 'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada gündem olan videoya "Parti kur oy verelim" yorumları yapılıyor
Soğuk çay kavgasında öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı 14:05 Soğuk çay kavgasında öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı Canlı yayında bombayı patlattılar: Alexander Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek 13:55 Canlı yayında bombayı patlattılar: Alexander Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan 54 yaşındaki kadın öldü 13:19 İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan 54 yaşındaki kadın öldü
''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi 12:38 ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek 12:35 Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek

Son Dakika Haberleri
15:35 ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi
15:31 Son Dakika! Heybeliada'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı
15:18 Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le iki yıllık sözleşme imzalayacak
14:54 Sezon başında ayrılması beklenen Luyindama ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı
14:49 'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada gündem olan videoya "Parti kur oy verelim" yorumları yapılıyor
14:37 Fransız ekibi Rennes'ten, Fenerbahçe'de top koşturan Serdar Aziz'e resmi teklif
14:27 Heybeliada'da çıkan orman yangını için bölge halkı da seferber oldu! İnsanlar su taşıyarak müdahale ediyor
14:15 Boğaziçi Üniversite akademisyenlerinden rektörlüğe Mehmet Naci İnci'nin atanmasına ilk yorum: Kabul etmiyoruz
13:58 Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta, bugün uyandırılacak
13:54 Canlı yayında bombayı patlattılar: Alexander Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek
ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi         
15:35
Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le iki yıllık sözleşme imzalayacak Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le iki yıllık sözleşme imzalayacak         
15:19
Sezon başında ayrılması beklenen Luyindama ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı Sezon başında ayrılması beklenen Luyindama ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı         
14:54
Fransız ekibi Rennes'ten, Fenerbahçe'de top koşturan Serdar Aziz'e resmi teklif Fransız ekibi Rennes'ten, Fenerbahçe'de top koşturan Serdar Aziz'e resmi teklif         
14:37
Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta, bugün uyandırılacak Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta, bugün uyandırılacak         
13:59
Son Dakika! Heybeliada'da yerleşim yerlerine yakın noktada yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi Son Dakika! Heybeliada'da yerleşim yerlerine yakın noktada yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi         
13:33
Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum         
13:17
Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu         
12:36
Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar         
12:29
Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu         
11:57
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz         
11:51
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı         
09:21
Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var         
00:14
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı         
22:26
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı 14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı         
21:48
Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 15:52:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kendileri küçük yürekleri büyük çocuklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement