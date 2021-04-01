Son dakika haberi... Kendilerini devlet adamı olarak tanıtan suç örgütüne operasyon: 7 kişi gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kendilerini devlet adamı olarak tanıtan suç örgütüne operasyon: 7 kişi gözaltı

01.04.2021 15:45

Bir son dakika haberine göre Kendilerini devlet adamı olarak tanıtan suç örgütüne operasyon: 7 kişi gözaltı Ankara'da kendilerini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp, insanları korkutarak haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kendilerini devlet adamı olarak tanıtan suç örgütüne operasyon: 7 kişi gözaltı

ANKARA - Ankara'da kendilerini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp, insanları korkutarak haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, kendilerini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtan ve bu yöntemle devletin gizli işlerini yapan bir kadro oluşumu olarak kendilerini tanıtan suç çetesini tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri 8 farklı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile örgütün organizatörlerinden H.M.A., S.Y. ve Ö.Y. içinde bulunduğu 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 5 adet uzun namlulu silah görünümünde av tüfeği ile 50 adet mermi, 550 bin lira nakit para ve çok sayıda evrak ve doküman ele geçirildi.

Yapılan çalışmada şüphelilerin, Savunma Sanayi Genel Müdürlüğü ismi ile faaliyet yürüttükleri, şirket binasını uzun namlulu silah izlenimi veren silahlar ile bina güvenliğini sağladıkları, şirket logosu ve tabelalarının kamu kurumu izlenimi verecek şekilde oluşturulduğu, bu yöntemle de devletin gizli işlerini yapan kadro oluşumu olarak kendilerini anlattıkları, kandırdıkları teknik donanıma sahip insanları şirketlerinde çalıştırmaya başladıkları, şirketten ayrılmak isteyenlerin araçlarına kan lekesi bırakarak korku oluşturdukları, bazı şirket yöneticilerini aldatarak devlete bağış yapıyor izlenimi vererek şirket hisselerini üzerlerine aldıkları, lüks lokantalara koruma ordusu ve koruma kıyafetli adamlarıyla giderek kendilerini bürokrat olarak tanıttıkları, çakarlı lüks makam araçları ile dolaştıkları ve bu araçlara öncü ve artçı koruma araçları eşlik ettiği tespit edildi.

Son dakika haberi... Kendilerini devlet adamı olarak tanıtan suç örgütüne operasyon: 7 kişi gözaltı
Son dakika haberi... Kendilerini devlet adamı olarak tanıtan suç örgütüne operasyon: 7 kişi gözaltı
Son dakika haberi... Kendilerini devlet adamı olarak tanıtan suç örgütüne operasyon: 7 kişi gözaltı
Son dakika haberi... Kendilerini devlet adamı olarak tanıtan suç örgütüne operasyon: 7 kişi gözaltı

Gözaltı, Ankara, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kendilerini devlet adamı olarak tanıtan suç örgütüne operasyon: 7 kişi gözaltı - Son Dakika


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