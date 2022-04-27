Son dakika haberi! Kendini Başkan Yardımcısı olarak tanıtan dolandırıcı önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

Kendini Başkan Yardımcısı olarak tanıtan dolandırıcı önce kameraya sonra polise yakalandı

18 bin 700 TL'lik dolandırıcılık yapan şahıs adli makamlarca tutuklandı

BARTIN - Bartın'da bir iş insanını telefonla arayıp kendisini Belediye Başkan Yardımcısı olarak tanıtan ve çocuklara kıyafet yardımı yaptıklarını belirterek 18 bin 700 TL dolandıran şahıs emniyet ekiplerinin takibi sonucu yakalanırken çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bartın'da bir fabrika sahibi olan iş insanı kendisini Belediye Başkan Yardımcısı olarak tanıtan kişi tarafından telefonla arandı. Kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuklara giyişi yardımı yapılacağını kaydeden dolandırıcı iş insanından maddi destek talep etti.

Kendisini Belediye Başkan Yardımcısı olarak tanıtan kişinin verdiği hesaba 18 bin 700 TL yatıran iş insanı bir süre sonra durumdan şüphelenerek polisi aradı. Yapılan araştırmalar neticesinde olayın dolandırıcılık olduğu anlaşıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma talimatı kapsamında dolandırıcılık şüphelisi şahsın yakalanması için Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yatırılan parayı bankamatikten çeken F.Y. isimli şahsın kimliğini ve adresini tespit eden emniyet ekipleri F.Y. ile birlikte ile olayın şüphelilerinden M.Ş.H'yi İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ş.H. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken F.Y. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.