Son dakika haberleri... Kendini mehdi ilan edip, komşusunu öldüren sanığın yargılanmasına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kendini mehdi ilan edip, komşusunu öldüren sanığın yargılanmasına devam ediyor

10.05.2022 12:07
Son dakika haberleri... Kendini mehdi ilan edip, komşusunu öldüren sanığın yargılanmasına devam ediyor

Son dakika gündem haberi... Zonguldak'ta kendisini mehdi ilan edip komşusu Murat Cura'yı öldüren tutuklu sanık Erdoğan Kösepınar'ın yargılanmasına devam ediyor.

Zonguldak'ta kendisini mehdi ilan edip komşusu Murat Cura'yı öldüren tutuklu sanık Erdoğan Kösepınar'ın yargılanmasına devam ediyor. Adli tıp kurumundan akıl sağlığı için rapor beklenilen sanık Kösepınar'ın tutuktluluğunun devamına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre olay 2020 yılının Ekim ayında Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşandı. Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan Murat Cura, tatil için geldiği köyünde yine Almanya'da yaşayan Zonguldaklı Erdoğan Kösepınar'ın silahlı saldırısına uğradı. Cura, vücuduna isabet eden 9 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Kösepınar yolda kendisini arayan jandarma ekiplerine teslim oldu.

'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanan Kösepınar'ın Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına devam edildi.

İddianamede sanığın kendisini mehdi ilan ettiği ve bunu kabul etmeyen Murat Cura'yı şeytan olarak görmesi üzerine öldürme planı yaptığı ifade edildi. SEGBİS yöntemiyle mahkemeye katılan tutuklu sanığın adli tıp kurumundan talep edilen akıl sağlığı raporunun henüz hazırlanmadığı belirtilerek duruşma ileri tarihe ertelendi. Sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"ÖLDÜRMEZSEN RAHAT OLAMAZSIN" DEMİŞ

İfadesi ortaya çıkan tutuklu sanık Erdoğan Kösepınar; ilk ifadesinde Almanya'da yaşadığı sırada vefat eden hocasının rüyasına girerek kalp aleminde kendisine 'sen mehdisin' dediğini söyledi. Murat Cura ve arkadaşlarının bunu bilmelerine rağmen kendisiyle dalga geçtiklerini anlatan Kösepınar,"Ben sıkıntılara dayanamayıp tekkeyi terk edip 2019 yılında Almanya'dan Zonguldak'a yerleştim. Tekkenin şeytanları benimle Türkiye'ye geldiler. Kalp gözümün açılmasını engelliyorlardı. Ölen hocam, kalp yoluyla bana 'Murat Cura'yı öldürmezsen rahat olamazsın' dedi. 3 kişiyi daha öldürmemi söyledi. Bu kişiler benim kalp gözümün açılarak insanlara ulaşmamı engellediler" dedi.

(Sertaç Özdemir - İHA)

Son dakika haberleri... Kendini mehdi ilan edip, komşusunu öldüren sanığın yargılanmasına devam ediyor
Son dakika haberleri... Kendini mehdi ilan edip, komşusunu öldüren sanığın yargılanmasına devam ediyor
Son dakika haberleri... Kendini mehdi ilan edip, komşusunu öldüren sanığın yargılanmasına devam ediyor

YORUMLAR
500
85 yaşındaki Altan Nine'nin Menderes sevgisi görenleri şaşırtıyor 85 yaşındaki Altan Nine'nin Menderes sevgisi görenleri şaşırtıyor Engelliliğe dikkat çekmek için yürüdüler Engelliliğe dikkat çekmek için yürüdüler

Zonguldak, Adli Tıp, Almanya, Kalp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kendini mehdi ilan edip, komşusunu öldüren sanığın yargılanmasına devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika

12:00 888 kişi, Gezi Davası'nda alınan karara isyan etti! "Biz de suçluyuz" diyerek savcılığa ihbarda bulundular
11:57 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Suriyeli açıklaması: Türk vatandaşlığına geçenlerin sayısı 200 bin 950 oldu
11:52 Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, askere gidiyor
11:44 Yetenek Sizsiniz'de olağanüstü anlar! Ateşler saçarak sahneden kayboldu, konuklar doldu kaldı
11:32 Alparslan: Büyük Selçuklu dün akşam yayınlandı: Biruni'nin öncülüğünde mancınıklar yapan Selçuklu, Vaspurakan'ı kuşatma hazırlıklarına başladı
11:18 Bahçeli iki dönem milletvekili yaptığı Ümit Özdağ'a şunları söyledi: Densiz, terbiyesiz, alçak
11:03 Bakan Soylu'dan Yeni E-sürücü belgesi açıklaması! Bir ilk olacak diyerek duyurdu
11:01 Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu'na yüklendi: Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsa istifa etsin
10:56 5 bin kişiye soruldu, bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz: Millet İttifakı yüzde 42,5 ile önde, İYİ parti yüzde 18'i aştı
10:48 Ölen yakınlarını zikirle uğurladılar! Herkes mezarın üzerindeki doğum tarihine takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 12:18:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kendini mehdi ilan edip, komşusunu öldüren sanığın yargılanmasına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement