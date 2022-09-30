Kendisini şifacı olarak tanıtan 69 yaşındaki adam, zihinsel engelli kızı taciz ederken görüntülendi! - Son Dakika
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Kendisini şifacı olarak tanıtan 69 yaşındaki adam, zihinsel engelli kızı taciz ederken görüntülendi!

30.09.2022 11:40

Tunceli'de kendisini, 'şifacı' olarak tanıtan 69 yaşındaki Hasan Vural'ın parkta, 19 yaşındaki zihinsel engelli kıza tacizde bulunduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Vural, kızın ailesinin şikayetiyle gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Tunceli kent merkezinde bir parkta meydana gelen olayda yaklaşık 2 yıldır kendisini, "Ben öldüm, geri döndüm, sürekli uçuyorum ve insanların üstündeki nazarı çıkarıyorum, şifacıyım" diye tanıtan Hasan Vural, bankta oturan bir kızın yanına oturup "Sende nazar var, ben çıkarayım" dedi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kısa süre sonra kızın elini tutan, boynuna ve beline dokunarak, hırkasının altından masaj yapan Vural'ın görüntüleri, parktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Görüntülerin ellerine ulaşmasıyla zihinsel engelli olduğu öğrenilen kızın ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip Vural'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vural, çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Kendini 'şifacı' olarak tanıttı, 'cinsel istismar'dan tutuklandı
Kendini 'şifacı' olarak tanıttı, 'cinsel istismar'dan tutuklandı
Kendini 'şifacı' olarak tanıttı, 'cinsel istismar'dan tutuklandı
Kendini 'şifacı' olarak tanıttı, 'cinsel istismar'dan tutuklandı
YORUMLAR (1)
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AİLESİ, BİN GÜNDÜR GÜLİSTAN DOKU'YA HASRET AİLESİ, BİN GÜNDÜR GÜLİSTAN DOKU'YA HASRET KENDİNİ 'ŞİFACI' OLARAK TANITTI, 'CİNSEL İSTİSMAR'DAN TUTUKLANDI KENDİNİ 'ŞİFACI' OLARAK TANITTI, 'CİNSEL İSTİSMAR'DAN TUTUKLANDI
Kaynak: DHA

Tunceli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendisini şifacı olarak tanıtan 69 yaşındaki adam, zihinsel engelli kızı taciz ederken görüntülendi! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendisini şifacı olarak tanıtan 69 yaşındaki adam, zihinsel engelli kızı taciz ederken görüntülendi! - Son Dakika
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