Son dakika haberi! KENDİSİ İÇİN GELEN SAĞLIK GÖREVLİSİNİN KABURGASINI, AMBULANSIN DA CAMINI KIRDI - Son Dakika
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Son dakika haberi! KENDİSİ İÇİN GELEN SAĞLIK GÖREVLİSİNİN KABURGASINI, AMBULANSIN DA CAMINI KIRDI

03.10.2022 13:14

Son dakika haberler: DİYARBAKIR'da, yolda yattığı görülen S.D. (18), ihbar üzerine kendisi için gelen sağlık ekibine ve ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı.

DİYARBAKIR'da, yolda yattığı görülen S.D. (18), ihbar üzerine kendisi için gelen sağlık ekibine ve ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgası ile ambulansın camları kırıldı. Polisin yakalanması için çalışma başlattığı S.D.'nin, kaçtıktan sonra Sur ilçesinde de başka ambulansa saldırdığı belirlendi.

Olay, dün Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yatan S.D.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında S.D., bilinmeyen nedenle sağlık ekibine kaldırım taşlarıyla saldırdı. Fırlatılan taşlardan 2'si, sağlık görevlisinin göğsüne isabet etti. Ambulansın camları da atılan taşlar nedeniyle kırıldı. Olayın ardından S.D., kaçarken, yaralanan sağlık görevlisi de geldiği ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde kaburgasında kırık tespit edilen sağlık görevlisi, darp raporu alarak S.D.'den şikayetçi oldu.

BAŞKA AMBULANSA DA SALDIRMIŞ

Öte yandan yakalanması için çalışma başlatılan S.D.'nin, bu olaydan 1-2 saat sonra da Sur ilçesi Dağkapı semtinde başka ambulansa saldırdığı ortaya çıktı. (DHA)

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Kendisi için gelen sağlık görevlisinin kaburgasını, ambulansın da camını kırdı Kendisi için gelen sağlık görevlisinin kaburgasını, ambulansın da camını kırdı
Kaynak: DHA

Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KENDİSİ İÇİN GELEN SAĞLIK GÖREVLİSİNİN KABURGASINI, AMBULANSIN DA CAMINI KIRDI - Son Dakika

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