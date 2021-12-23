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Antalya'da otomobil cinayeti: Suriyeli sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu ceza - Son Dakika

Antalya'da otomobil cinayeti: Suriyeli sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu ceza

23.12.2021 12:38
Antalya'da otomobil cinayeti: Suriyeli sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu ceza

ANTALYA'da Muhammet Karataş ile birlikte kendisine benzeyen Aykut Çakal'ı (24) öldürüp, otomobilini satan Suriyeli Mohammad Ghazı Jasem (29), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kentte giyim mağazasında reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'ın İstanbul'da yaşayan ailesi, geçen yıl 23 Kasım gecesinden sonra kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. Tüm aramalara rağmen Aykut Çakal'ın izine rastlanmadı. Aile, oğullarının kaybolmasının ardından 2008 model otomobilinin Muratpaşa ilçesindeki bir galeriye satıldığını, satış işlemini yapan kişinin de arkadaşı Muhammet Karataş olduğunu öne sürdü. Karataş'ın, satış işlemleri sırasında da Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli Mohammad Ghazı Jasem'i aracın sahibiymiş gibi yanında getirdiği iddia edildi.

Son dakika haberi: Kendisine benzediği kişiyi öldürüp, otomobilini satan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

OTOMOBİLİ 83 BİN LİRAYA SATMIŞLAR

Çalışmalarını bu yönde genişleten polis, Aykut Çakal'a benzeyen Mohammad Ghazı Jasem'e ulaştı. Gözaltına alınan Jasem, Aykut Çakal'ı otomobilini satıp parasını almak için Muhammet Karataş ile boğarak öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Jasem'in belirttiği alanda arama yapan polis, Aykut Çakal'ın el ve ayakları bağlı cesedini toprağa gömülü buldu. Şüphelilerin Aykut Çakal'a ait otomobili 83 bin liraya sattıkları saptandı. Mohammad Ghazı Jasem, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede 'kasten öldürme', 'yağma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı.

BİR POLİSİ ŞEHİT ETTİ, DİĞERİNİ YARALADI

Diğer şüpheli Muhammet Karataş'ın ise 3 Aralık'ta Kahramanmaraş'taki bir otelde olduğu ihbarı alındı. Otele kendisini gözaltına almaya gelen 1 polis memurunu tabancayla şehit edip, 1 polisi de yaraladıktan sonra kaçan Muhammet Karataş, birkaç saat sonra kent merkezindeki bir av bayisine giderek mermi istedi. İhbar üzerine polis ekipleri de adrese geldi. Kaçmaya çalışan Karataş, 'dur' ihtarına uymayınca ateş açıldı. Yaralanıp hastanede ameliyata alınan Karataş, yaşamını yitirdi.

MAHKEMEDE SUÇUNU KABUL ETMEDİ

Tutuklu sanık Mohammad Ghazı Jasem, yargılandığı Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Jasem, duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Sanık Mohammad Ghazı Jasem, ölen sanık Karataş'ın kendisine zarar vermesinden korktuğu için tehditlerine boyun eğdiğini tekrarladı.Savcı, bir önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın öldürülen diğer sanık ile birlikte 'kasten insan öldürme' suçunu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanık Jasem'in 'yağma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından da cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan Jasem, suçsuz olduğunu yineledi.

SANIĞA İNDİRİMSİZ CEZA

Mahkeme heyeti sanığı, indirim uygulamadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca sanığa 'yağma' suçundan 14 yıl, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 6 yıl hapis cezası verdi. Kararı duyan sanık Jasem, 1-2 dakika konuşamadı. Mahkeme başkanı kararı bir kez daha tekrarladıktan sonra duruşmayı sonlandırdı. Diğer yandan otomobili satın alan A.D. ise beraat etti.

Antalya'da otomobil cinayeti: Suriyeli sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu ceza

Suriyeli, Antalya, Karataş, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da otomobil cinayeti: Suriyeli sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da otomobil cinayeti: Suriyeli sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu ceza - Son Dakika
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