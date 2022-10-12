Son dakika haberi... Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı suçüstü yakalandı

12.10.2022 16:59
Son dakika haberi... Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı suçüstü yakalandı

Son dakika haberler: Çorum'da, kendisine polis süsü vererek dolandırıcılık yapan şahıs suçüstü yakalandı.

Çorum'da, kendisine polis süsü vererek dolandırıcılık yapan şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il merkezinde yaşanan olayda, kendilerini telefonla polis olarak tanıtan dolandırıcılar, ikna ettiklerini düşündükleri kişiden para ve ziynet eşyalarını almak için saat belirlediler. Bu sırada dolandırıcılık olayından haberdar olan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçtiler. Belirlenen saatte evine gelen zanlıya, yaklaşık 500 bin lira değerindeki döviz, altın ve parayı teslim ettiği sırada harekete geçen polis ekipleri zanlıyı suçüstü yakaladılar.

Suçüstü yakalanan şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile gözaltına alınırken, Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından akşam saatlerinde Adliye'ye sevk edildiği bildirildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı suçüstü yakalandı - Son Dakika
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