Son dakika haberi! Kendisini polis olarak tanıtan kişiye 30 bin lirasını kaptırdı - Son Dakika

Edirne'de bir kişi, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesinde yaşayan H.G'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, bu kişiye, hesabına bloke konulduğunu ve belirtilen hesaba para göndermesi gerektiğini söyledi.

H.G, bankaya giderek şüphelinin gönderdiği hesap numarasına 30 bin lira yolladı.

Bankadan çıktıktan sonra dolandırıldığını anlayan H.G, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.