KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITIP, 30 BİN TL DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

DENİZLİ'de, telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp, 30 bin TL ve değerli eşyalarını aldığı öne sürülen İlyas Ş. (58), jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Çal ilçesinde yaşayan N.C.'yi (72) telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, oğlunun adının FETÖPDY soruşturmasında geçtiğini, evdeki para ve değerli eşyaları incelemek için geleceğini söyledi. Evine gelen kişiye 5 cumhuriyet altını, 2 bilezik ve 30 bin TL'sini veren N.C., bir süre sonra dolandırıldığını fark edince şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan jandarma, şüphelinin İlyas Ş. olduğunu tespit etti. Merkezefendi'nin Sırakapılar Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla İlyas Ş., yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından İlyas Ş., adliyeye sevk edildi.