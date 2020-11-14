Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: "Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok." - Son Dakika

Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: "Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok."

14.11.2020 10:31
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti:

Son dakika gündem haberine göre BURSA'da Yunus E., husumetli olduğu Ahmet K. ve Nuri H.'yi sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak, yaraladı.

BURSA'da Yunus E., husumetli olduğu Ahmet K. ve Nuri H.'yi sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Kaçan Yunus E.'nin olayı duyup gelen

ve gözyaşı döken annesini yaralı Ahmet K., "Gözyaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok" diyerek, teselli etmeye çalıştı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi 12. Çiçek Sokak'ta meydana geldi. Yunus E., husumetli olduğu Ahmet K. ve Nuri H.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ahmet K. ve Nuri H., kanlar içinde yere yığılırken, Yunus E. koşarak kaçtı.  'BENİ DEĞİL NURİ'Yİ ALIN'Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralıların  arkadaşları Ahmet K. ve Nuri H.'ye kıyafetleriyle tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalıştı. Ahmet K., gelen sağlık ekiplerine "Beni değil Nuri'yi alın" diyerek, yaralı arkadaşının sedyeye taşınmasına yardım etti.'GÖZYAŞINA KIYAMAM ANAM, SENLİK BİR DURUM YOK'Oğlunun silahlı saldırıya karıştığını öğrenerek olay yerine gelen Yunus E.'nin adı öğrenilemeyen annesi ise yaralı Ahmet K.'ya "Kim vurdu sizi?" diye sordu. Ahmet K. da "Senin oğlun vurdu, üzerinde pompalı tüfekle bıçak vardı annecim. Bir mevzu vardı karşımıza çıktılar. Yaralı arkadaş gidici, katil olacak çocuğun geçmiş olsun. Sen de anasın yanlış anlama beni, ama sıkıntı" diye konuştu. Anne ağlamaya başlayınca da yaralı Ahmet K., "Gözyaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok" diyerek, teselli etmeye çalıştı.

Yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri H.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.
Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.

Osmangazi, Polis, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kendisini vuran saldırganının annesini teselli etti: 'Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.' - Son Dakika


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