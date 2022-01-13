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"Kene" operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildi - Son Dakika

"Kene" operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildi

13.01.2022 14:05
"Kene" operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildi

Türkiye genelinde 28 ilde pos tefeciliği yaptığı öne sürülün zanlılara yönelik yapılan "Kene" operasyonda Adana'da 15 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 98 bin lira ele geçirildiKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde 28 ilde düzenlenen...

Türkiye genelinde 28 ilde pos tefeciliği yaptığı öne sürülün zanlılara yönelik yapılan "Kene" operasyonda Adana'da 15 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 98 bin lira ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde 28 ilde düzenlenen "Kene" operasyonunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri 16 iş yeri ve eve eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda polis 15 zanlıyı gözaltına aldı. Polis ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda 22 pos cihazı, 177 farklı şahıslara ait kredi ve bankamatik kartları, çok sayıda slip, 98 bin 295 lira nakit para, 107 bin lira değerinde 2 çek, 1 senet, 2 farklı şahıslara ait tapu belgesi, 4 kaşe, çok sayıda farklı şahıslar adına kredi ödeme belgeleri, alacak notlarının bulunduğu 4 ajanda ve çok sayıda not kağıdı, 620 paket kaçak sigara, 774 tek dal puro, 10 bin 752 sigara kağıdı, 135 gram puro tütünü, 85 paket elektronik sigara kiti ve çok sayıda dijital materyal el ele geçirildi. 1 firar şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Kene operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildi
Kene operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildi
Kene operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildi
Kene operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildi
Kene operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildi
Kene operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildi

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Türkiye, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kene' operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kene" operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildi - Son Dakika
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