Üye Girişi
Son dakika haberi... "Kene" operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi... "Kene" operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildi

13.01.2022 20:19

Edinilen son dakika gelişmesine göre "Kene" operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildiADANA Türkiye genelinde 28 ilde pos tefeciliği yaptığı öne sürülün zanlılara yönelik yapılan "Kene" operasyonda Adana'da 15 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 98 bin lira ele geçirildi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

"Kene" operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildi

ADANA Türkiye genelinde 28 ilde pos tefeciliği yaptığı öne sürülün zanlılara yönelik yapılan "Kene" operasyonda Adana'da 15 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 98 bin lira ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde 28 ilde düzenlenen "Kene" operasyonunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri 16 iş yeri ve eve eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda polis 15 zanlıyı gözaltına aldı. Polis ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda 22 pos cihazı, 177 farklı şahıslara ait kredi ve bankamatik kartları, çok sayıda slip, 98 bin 295 lira nakit para, 107 bin lira değerinde 2 çek, 1 senet, 2 farklı şahıslara ait tapu belgesi, 4 kaşe, çok sayıda farklı şahıslar adına kredi ödeme belgeleri, alacak notlarının bulunduğu 4 ajanda ve çok sayıda not kağıdı, 620 paket kaçak sigara, 774 tek dal puro, 10 bin 752 sigara kağıdı, 135 gram puro tütünü, 85 paket elektronik sigara kiti ve çok sayıda dijital materyal el ele geçirildi. 1 firar şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberi... Kene operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildi
Son dakika haberi... Kene operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildi
Son dakika haberi... Kene operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildi

YORUMLAR
500

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Türkiye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... 'Kene' operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildi - Son Dakika


Elçin Sangu, eski menajerine 3,5 milyon lira ödeyecek Elçin Sangu, eski menajerine 3,5 milyon lira ödeyecek         
20:19
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Madem krizdeyiz, hiçbir siyasi parti yardım almasın Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Madem krizdeyiz, hiçbir siyasi parti yardım almasın         
18:51
"Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi "Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi         
16:18
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor         
14:18
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43

Son Dakika Haberleri
20:18 Elçin Sangu, eski menajerine 3,5 milyon lira ödeyecek
19:59 Yalnız çocukları takip ederek tacizde bulunan sapık, yakalandı
19:56 Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi
19:22 Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi
19:12 Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli görevinden ayrıldı
18:49 Vatandaşlar ormanda karşılaştıkları ayıya övgüler yağdırdı: Maşallah, şunun güzelliğini görüyor musun?
18:46 Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı
18:42 Anıtkabir'de subayın Bülent Ersoy'a şemsiye tutmasına herkes tepki gösterdi! Gülben Ergen, Ersoy'a sahip çıktı
18:35 Çinli arkeologlar 3 bin yıllık mezarı kazdı, kalıntılar yüzünden kazmayı küreği bırakıp sevinmeye başladılar
18:01 Fatih Erbakan'dan zorunlu koronavirüs testi açıklaması
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 20:26:07. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... "Kene" operasyonunda 98 bin lira para ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement