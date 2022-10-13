Son dakika haberi! Kenevir bitkisini kıyafet gibi dolabına astı ama yine de jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kenevir bitkisini kıyafet gibi dolabına astı ama yine de jandarmadan kaçamadı

13.10.2022 10:47

Son dakika haberine göre Kenevir bitkisini kıyafet gibi dolabına astı ama yine de jandarmadan kaçamadıTRABZON Trabzon'un Akçaabat ilçesinde uyuşturucu maddeyi dolabına kıyafet gibi asarak gizlemeye çalışan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Kenevir bitkisini kıyafet gibi dolabına astı ama yine de jandarmadan kaçamadı

TRABZON Trabzon'un Akçaabat ilçesinde uyuşturucu maddeyi dolabına kıyafet gibi asarak gizlemeye çalışan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve istihbarat ekiplerinin fiziki takibi sonucu Akçaabat ilçesindeki Akpınar mahallesinde yaşayan E.D. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve piyasaya sürdüğü tespit edildi. Jandarma narkotik madde tespit köpekleri Yatkın ve Duman'ın katıldığı bir operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada 5 kilo 500 gram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 12 adet skunk bitki tohumu, 5 tüp içerisinde kenevir yetiştirmek için kullanılan kimyasal solüsyon, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Kenevir bitkilerini dolaba kıyafet gibi asan E.D. isimli şahıs gözaltına alınırken, şahıs hakkında işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Trabzon gündem haberleri: Trabzon'da uyuşturucu ticareti yapan kişi gözaltına alındı Trabzon gündem haberleri: Trabzon'da uyuşturucu ticareti yapan kişi gözaltına alındı Trabzon gündem haberi | Trabzon'da uyuşturucu ticareti yapan kişi gözaltına alındı Trabzon gündem haberi | Trabzon'da uyuşturucu ticareti yapan kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Akçaabat, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kenevir bitkisini kıyafet gibi dolabına astı ama yine de jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
15:19 Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım...
15:14 Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 16:56:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kenevir bitkisini kıyafet gibi dolabına astı ama yine de jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement