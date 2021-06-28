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Son dakika haberi: "Kentsel dönüşümde emlak işletmeleri rol almalı" - Son Dakika

Son dakika haberi: "Kentsel dönüşümde emlak işletmeleri rol almalı"

28.06.2021 10:32
Son dakika haberi:

Son dakika habere göre Sarıyer'de çöken bina sonrasında dikkatlerin tekrar kentsel dönüşüme çevrildiğini belirten Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "İmar barışı ile ivme kaybeden kentsel dönüşüm için emlak işletmeleri de rol almak istiyor" dedi.

Sarıyer'de çöken bina sonrasında dikkatlerin tekrar kentsel dönüşüme çevrildiğini belirten Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "İmar barışı ile ivme kaybeden kentsel dönüşüm için emlak işletmeleri de rol almak istiyor" dedi.

Ülke genelinde yetki belgesi almış olan 35 bine yakın emlak işletmesi sahibi ve 80 bine yakın emlak danışmanı olduğunu ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Aslında emlak danışmanları ve işletmeleri kendi uzmanlık bölgelerindeki ana yapıların mevcut durumunu iyi bilen kişilerdir. Mevcut deneyim ve tecrübeleri belediyelere destek olabilir, imar durumunu değerlendirebilir, kat malikleri ile iletişim kurarak müteahhitler ile onları bir araya getirebilirler. Bakanlık ve belediyeler bu ağa sahip olan emlak işletmeleri ile ortak projeler yürütmeli, dönüşüm sürecine bizleri de dahil etmelidir" dedi.

"Çok katlılar biran önce dönüşmeli"

Çok katlı olan birçok tek bloklu yapıların hala kentsel dönüşüm çerçevesinde yenilenmediğini söyleyen Özelmacıklı, "Bakanlık verilerine göre ülkemizde 9.8 milyon bina ve 28.6 milyona yakın ise bağımsız bölüm bulunuyor. Bu binalardaki bağımsız bölümlerden 6.7 milyonunu ise riskli yapı. Bu riskli yapılardan ise acil olarak 1.5 milyonunun dönüşüme girmesi gerekiyor. İstanbul'da ise 1.2 milyon binada toplamda 5.9 milyon konut var. İstanbul'da da 1.5 milyon yapı riskli iken acil olarak dönüşüme girmesi gereken 300 bin konut bulunuyor" diye konuştu.

"İstanbul'da binlerce riskli bina bulunuyor"

İBB tarafından yakın zamanda 7.5 Mw büyüklüğünde bir deprem senaryosuna göre yapılan analiz sonuçlarını da değerlendiren Özelmacıklı, "Rapor çerçevesinde tüm ilçeler için olası deprem kayıp tahmini kitapçıkları oluşturuldu. 7.5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'da 194 bin 342 binanın orta ve üstü hasar alması, 22 bin 235 kişi için de can kaybı ve ağır yaralı riski bulunuyor. 40 yaş ve üstü ana yapı sayısı gene İstanbul'da 258 bin 269 iken, 40-20 yaş arası bina sayısı ise 548 bin 26. 2000 öncesi ve özellikle 5-9 kat arası olan tüm yapılara acil olarak riskli yapı tespitleri belediyeler tarafından yapılmalı. Bu çok katlı eski yapılar biran önce dönüşmeli. Yoksa bu yerler korkarım ki bizler için toplu mezar olacak" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Kentsel dönüşümde emlak işletmeleri rol almalı

geri dönüşüm, Sarıyer, Emlak, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: 'Kentsel dönüşümde emlak işletmeleri rol almalı' - Son Dakika Ekonomi


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