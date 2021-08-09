Son dakika haberi... Kenya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda en fazla madalya kazanan Afrika ülkesi oldu - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ve 23 Temmuz'da başlayıp dün sona eren 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kenya, Afrika ülkeleri arasında en fazla madalya kazanan ülke oldu.

Olimpiyat oyunlarında Kenyalı sporcular, 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronzla toplam 10 madalya kazandı.

Kenyalı sporculardan Emmanuel Korir 800 metrede, Faith Kipyegon 1500 metrede, Peres Jepchirchir kadınlar maraton koşusunda ve Eliud Kipchoge de erkekler maraton koşusunda altın madalya kazandı.

Doğu Afrika ülkesi Kenya, toplam madalya sıralamasında ise 19'uncu sırada yer aldı.

Kenya'dan sonra Uganda, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Etiyopya, olimpiyatlarda en fazla madalya kazanan Afrika ülkeleri oldu.