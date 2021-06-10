Son dakika haberi: Kenya, Somali ile tüm uçuşları yeniden başlatma kararı aldı - Son Dakika

Kenya, son aylarda diplomatik kriz yaşadığı Somali ile tüm uçuşları yeniden başlatma kararı aldığını bildirdi.

Kenya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarını yerine getiren tüm Somali vatandaşlarının ülkeye giriş yapabileceğini açıkladı.

Karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iyi niyet adımının bir sonucu olarak Somali'ye tüm uçuşların yeniden açılması kararı alındığı belirtilen açıklamada, bu adımın iki ülke diplomatik ve ticari ilişkilerini olumlu yönde etkileyeceği kaydedildi.

Kenya, diplomatik kriz yaşadığı komşusu Somali ile tüm uçuşları 11 Mayıs'ta askıya aldığını duyurmuştu.

Somali, Kenya'yla tüm diplomatik bağları kesmişti

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya'yla 15 Aralık 2020'de tüm diplomatik bağları koparmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'ndaki zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Mogadişu hükümeti ayrıca Kenya'yı Somali'deki bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçlamıştı.