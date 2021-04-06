Son dakika haberi: Kenyalı aktivistler IMF'nin hükümete kredi vermemesi için imza kampanyası başlattı - Son Dakika

Kenyalı aktivistler, Uluslararası Para Fonunun (IMF) yolsuzlukla suçladıkları hükümete verdiği kredi desteğini durdurması için imza kampanyası başlattı.

Sosyal medyada örgütlenen aktivistler, yürüttükleri imza kampanyasında şimdiye kadar yaklaşık 140 bin imza topladı.

"Kenya'ya borç vermeyi durdur" etiketi altında bir aya gelen aktivistler, ülkedeki yolsuzluklara atıfta bulunarak ülkeye giren paranın devlet yetkililerince çalındığını ileri sürdü.

Twitter'da "@Musilimasila" isimli kullanıcı yaptığı paylaşımda, "Sevgili IMF, kuruluşunuzun yolsuzluğu onaylamadığına inanıyorum ancak Jubilee yönetimine borç vererek yolsuzluğu finanse ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

Kampanya, IMF'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kenya'ya 2,4 milyar dolarlık kredi paketine onay vermesinin ardından başladı.

Aktivistler, kampanya metninde Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın yolsuzluklar nedeniyle ülkenin her gün 2 milyar şilin (150 milyon lira) kaybettiği sözlerine de atıfta bulundu.