Son dakika haberi | Kerevit üretiminde birinci sıradaki Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılığın önüne geçilemiyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Kerevit üretiminde birinci sıradaki Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılığın önüne geçilemiyor

14.02.2021 13:39

Son dakika yerel haberi: Kerevit üretiminde birinci sıradaki Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılığın önüne geçilemiyor Ekipler her denetiminde kilolarca kaçak avlanılan kerevit yakalıyor Hafta sonu denetiminde 230 pintere el konuldu, 250 kilogram canlı kerevit göle iade edildi Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü'nde yasak...

Kerevit üretiminde birinci sıradaki Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılığın önüne geçilemiyor

Ekipler her denetiminde kilolarca kaçak avlanılan kerevit yakalıyor

Hafta sonu denetiminde 230 pintere el konuldu, 250 kilogram canlı kerevit göle iade edildi

ISPARTA - Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü'nde yasak olmasına rağmen üreme döneminde olan kerevitlerin kaçak avlanılmasına devam ediliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu denetiminde 230 kerevit pinterine el koyarken, 250 kilogram canlı kereviti göle iade etti.

Türkiye'nin en önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü, ülkedeki kerevit üretiminde birinci sırada yer alıyor. Isparta, 2020 yılında 783 ton kerevit ihracatı gerçekleştirdi. Ancak üreme dönemleri için tüm iç sularda 1 Kasım-30 Haziran tarihleri arasında kerevit avcılığı ve pazarlanması yasak. Bu kapsamda Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, gölde denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde tüm uyarılara rağmen kaçak kerevit avlanmasının devam edildiği görülüyor. Kanca tarama ve diğer yöntemlerle gölde denetimler gerçekleştiren ekipler, yakaladıkları kerevit pinterlerine el koyarken, bu pinterlerin içinden çıkan kerevitler göle iade ediliyor.

230 kerevit pinterine el konuldu

Eğirdir Gölü'nde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda yapılan denetimlerde farklı yerlerde tespit edilen 230 adet kerevit pinterine el konuldu. Pinterlerden çıkan yaklaşık 250 kilogram canlı kerevit ise göle iade edildi.

"Kaçak avcılık girişimleri bildirilmeli"

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, Eğirdir Gölü'nün Türkiye'nin kerevit üretiminde ilk sırada yer aldığını belirterek, "Tatlı su ıstakozu olarak da bilinen kerevit, gölde faaliyet gösteren balıkçılarımızın su ürünü olarak temel geçim kaynağıdır ve tamamı ihraç edilmektedir. Gölde 1 Kasım-30 Haziran arasında kerevitin avlanması ile birlikte nakli ve pazarlanması da yasaktır. Gölde kerevit popülasyonlarının korunması, üremelerine imkan tanınması ve avcılığının sürdürülebilir olması adına, sayın valimizin tensipleriyle görevlendirilen personellerce oluşturulan su ürünleri kontrol ekibimiz sayın kaymakamımızın destekleriyle içinde yaşadığımız pandemi sürecine rağmen yasağın başladığı 3,5 aylık süre zarfında hafta içi hafta sonu demeden ihbarları değerlendirmekte ve kaçak avcılıkla mücadelesini kararlılıkla yürütmektedir. Ama ne yazık ki halen yapılan denetimlerde üreme döneminde yer alan yumurtalı kerevitlerin avlanılmasında ısrar edildiği el konulan kerevit pinterlerinden anlaşılmaktadır. Gölde faaliyet gösteren kooperatiflerimizin ve balıkçılarımızın tespit ettikleri kaçak avcılık girişimlerini İlçe Müdürlüğümüze bildirmeleri kaçak avcılığın önlenmesi adına son derece önem arz etmektedir. Su ürünleri kontrol ekibimizin kaçak avcılıkla mücadelesi bundan sonraki süreçte de kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Son dakika haberi | Kerevit üretiminde birinci sıradaki Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılığın önüne geçilemiyor
Son dakika haberi | Kerevit üretiminde birinci sıradaki Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılığın önüne geçilemiyor
Son dakika haberi | Kerevit üretiminde birinci sıradaki Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılığın önüne geçilemiyor
Son dakika haberi | Kerevit üretiminde birinci sıradaki Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılığın önüne geçilemiyor

Hisarcık, Isparta, Eğirdir, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Kerevit üretiminde birinci sıradaki Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılığın önüne geçilemiyor - Son Dakika


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