Son dakika haberi: Kerkük sınırı yakınındaki Peşmerge güçlerine roketli saldırı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinin Altunköprü kasabasına yakın bir konumda konuşlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Peşmerge Güçleri Kerkük Batı Cephesi Sorumlusu Nuri Heme Ali, Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kerkük sınırında Altunköprü kasabası yakınındaki 5. Peşmerge Cephesine 3 roketle saldırı gerçekleştirildiğini aktaran Ali, saldırı sonucu can ya da mal kaybı yaşanmadığını söyledi.

Ali, roketlerin hangi yönden ateşlendiğinin henüz bilinmediğini ancak olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını belirtti.