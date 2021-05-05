Irak'ın Kerkük kentinin kuzeybatısındaki Bay Hasan bölgesinde petrol kuyularından ikisine terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından düzenlenen saldırıda bir polisin öldüğü, 2 polisin ise yaralandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca petrol kuyusunun bulunduğu kentin kuzeybatısındaki Bay Hasan bölgesinde 177 ve 183 numaralı kuyularını hedef alındığını söyledi.

Nuri, DEAŞ mensuplarının kullandıkları hafif silahlarla düzenledikleri saldırıda 1 polisin öldüğünü ve 2 polisin yaralandığını ifade etti.

Saldırı sonrasında her iki kuyuda yangın meydana geldiği bilgisini veren Nuri, olayın hemen ardından müdahale edilerek yangının söndürüldüğünü kaydetti.

Nuri, yangın kısa sürede söndürüldüğü için petrol kuyusunun etkilenmediğini belirterek, bölgede operasyon başlatıldığını dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen örgüt söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.