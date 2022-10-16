Son dakika haberi! Kerkük'te başlatılan DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kerkük'te başlatılan DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı

16.10.2022 14:28
Son dakika haberi! Kerkük'te başlatılan DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı

Son dakika habere göre Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a mensup bir teröristin yakalandığı bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a mensup bir teröristin yakalandığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'ün güneyindeki Reşad nahiyesi ile Havice ilçesi arasında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı.

Açıklamada, Reşad nahiyesine bağlı Tel Hadice köyüne Irak güvenlik güçleri tarafından düzenlenen baskında bir teröristin yakalandığı aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kerkük'te başlatılan DEAŞ operasyonunda bir terörist yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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