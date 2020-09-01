Irak'ın Kerkük kentinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 5 polis de yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentinde bir kontrol noktasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda bir kadın hayatını kaybetti, 5 Irak polisi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çevrede bulunan sivil araçlarda hasar meydana geldi. - KERKÜK