Son dakika haberi! Kerkük'te DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 terörist öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Kerkük'te DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 terörist öldürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteğiyle terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik başlatılan operasyonda 7 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteğiyle terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik başlatılan operasyonda 7 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Vadi eş- Şay köyü yakınlarında operasyon başlatıldığını ifade etti. Kemal, terör örgütü DEAŞ'a yönelik ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteğiyle sürdürülen operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı. Teröristlerin hava saldırısında öldürüldüklerini dile getiren Kemal, bölgede çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini söyledi. Irak'ta Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda artış dikkati çekiyor. Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıldan uzun süre geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

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