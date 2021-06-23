Türk Şehitliği TİKA tarafından yenilenmeye başladı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde onlarca Osmanlı komutanı, subay ve askerinin yattığı Türk Şehitliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından onarılıyor.

TİKA Bağdat Koordinatörü Mustafa Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Türk Şehitliği'nin uzun yıllardır onarıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Yazıcı, tarihi miras niteliğindeki şehitlikte yenileme çalışmalarının başlatıldığını ve onarımı yaklaşık 4 ayda tamamlamayı planladıklarını aktardı.

Yazıcı, bu süreçte şehitliğin yakınında bulunan Danyal Peygamber'in makamının da onarılacağını kaydetti.

Her iki yerin yenilenmesi için TİKA olarak geçen yıl inceleme başlattıklarını ifade eden Yazıcı, duvar boyamaları, mezar taşları ve lambaların yenileneceğini söyledi.

???? Osmanlı Devleti'nin bu topraklardan çekilmesinden bu yana yaklaşık 100 yıldır herhangi bir onarım veya restorasyon çalışması yapılmayan Türk Şehitliği adeta kaderine terk edilmiş halde bulunuyor.

Kerkük'te çok sayıda sivil toplum örgütü, tarihçi ve araştırmacının şehitliğin onarımı için yerel ve merkezi hükümete yaptığı çağrıların da sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.