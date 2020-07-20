Son dakika haberi | Kerküklüler hava sıcaklığının artmasıyla serinlemek için soluğu Zap Nehri'nde alıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Kerküklüler hava sıcaklığının artmasıyla serinlemek için soluğu Zap Nehri'nde alıyor

Son dakika gelişmesine göre Irak'ın Kerkük kentinde hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu bu günlerde halk serinlemek için kentin 50 kilometre kuzeyindeki Altunköprü kasabasından geçen Zap Nehri'ni tercih ediyor.

Irak'ın Kerkük kentinde hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu bu günlerde halk serinlemek için kentin 50 kilometre kuzeyindeki Altunköprü kasabasından geçen Zap Nehri'ni tercih ediyor.

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Aylardır yeni tip koornavirüs (Kovid-19) nedeniyle havuzların ve havuzlu eğlence mekanlarının kapalı olduğu Kerkük'te kavurucu sıcaklıklara bir de elektrik hizmetindeki yetersizlik eklenince kent sakinleri serinlemek için yakınlardaki nehirlere akın etti.

Altunköprü kasabasındaki nehir kıyıları, Kovid- 19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının hafta içi esnetilmesi üzerine serinlemek isteyenlerle dolup taştı.

Kovid-19 nedeniyle aylardır evlerine kapanan Kerküklüler, bir yandan aileleriyle nehir kenarında piknik yaparken bir yandan da Zap'ın serin sularında yüzerek serinliğin tadını çıkardı.

Zap sularında yüzme eğitimi

Altunköprü Nehir Güvenlik Polis gücü bünyesindeki yüzme antrenörü Faysal Gazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serinlemek için nehre gelen çocuklara mesai sonrası gönüllü olarak yüzme öğrettiklerini söyledi.

Nehre giren kişilerden bazlarının ne yazık ki boğulma tehlikesi atlattığını dile getiren Gazi, üzücü olayların yaşanmaması için gelenlere yüzme öğretmeye karar verdiklerini ifade etti.

Nehir kıyısı bu yaz hiç olmadığı kadar kalabalık

Sertifikalı yüzme antrenörü Raid Karam da meslektaşı Gazi ile mesai sonrası gönüllü yüzme eğitimi verdiğini ve son bir ayda onlarca çocuk ve yetişkine yüzme öğrettiğini anlattı.

Zap Nehri'nde cankurtaranlık yapan Eyüp Salahaddin, 4 yıldan beri bu işi yaptığını ancak nehir kıyısının bu yaz hiç olmadığı kadar kalabalık olduğunu söyledi.

Son 3 ayda 20 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Altunköprü Nehir Güvenlik Polisi Salahaddin Recep ise son 3 ayda tüm uyarılara rağmen nehrin akıntılı kısımlarına giren 6'sı çocuk 20 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini aktardı.

Recep, boğulma tehlikesi geçirenlerin yardımına Altunköprü Nehir Güvenlik Polis gücüne bağlı dalgıç ve cankurtaranların yetiştiğini belirtti.

Zap bölgesi, Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kerküklüler hava sıcaklığının artmasıyla serinlemek için soluğu Zap Nehri'nde alıyor - Son Dakika
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