Son dakika haberi | Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: Bu yangını söndürecek olan halkımızdır - Son Dakika

Son dakika haberi | Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: Bu yangını söndürecek olan halkımızdır

10.03.2021 16:44
Son dakika haberi | Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: Bu yangını söndürecek olan halkımızdır, System.String[]

Son dakika haber: TÜRKİYE'nin koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Kurumların olağanüstü bir çabası var. Ama bu çaba sadece bizlerle olmayacak.

TÜRKİYE'nin koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Keşan ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Kurumların olağanüstü bir çabası var. Ama bu çaba sadece bizlerle olmayacak. Halkımızın maske, mesafe ve hijyen konusunda aldığı tedbirler işe yarayacak. Sayın Valimizin bir ifadesi vardı, 'Keşan'da yangın var' diye. Bu yangını söndürecek olan halkımızdır. Keşan halkına güveniyoruz" dedi.

Türkiye genelinde 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşme süreci başlarken, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında, Edirne 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' kategoride yer aldı. Edirne'nin 'kırmızı' kategoride yer almasına en büyük etken ise Keşan ilçesinde yaşanan vaka artışları oldu. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle merkez, belde ve köylerde birçok ek tedbir alındı.

'BU YANGINI SÖNDÜRECEK OLAN HALKIMIZDIR'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüse karşı tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, "Mahalle ve köylerde karantina uygulanıyor. İşletme kapatmaya kadar sıkı önlemler alınıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması yok ama geçen hafta sonu vatandaşlarımız ve halkımız olağanüstü gayret göstererek, kurallara uydu. Keşan'daki vaka sayıları Edirne'yi tek başına kırmızı yapmakta yeterliydi. Ama alınan tedbirler yakın süreçte Edirne'nin rengini de olumlu yönde değiştirecektir. Bu durumdan da memnuniyet duyuyoruz. Kurumların olağanüstü bir çabası var. Ama bu çaba sadece bizlerle olmayacak. Halkımızın maske, mesafe ve hijyen konusunda aldığı tedbirler işe yarayacak. Sayın Valimizin bir ifadesi vardı; 'Keşan'da yangın var' diye. Bu yangını söndürecek olan halkımızdır. Keşan halkına güveniyoruz. Keşan halkı vakaları bu seviyeye yükselttiyse, azaltmasını da bilir. Ben bu kırmızı rengi önümüzdeki günlerde maviye kadar indireceğimize inanıyorum" dedi.

'KAPALI OLAN ESNAFIMIZI DA DÜŞÜNÜN'

Helvacıoğlu, "Biz esnafımızın iş yerlerini açmasını beklerken, pazar yerini bile kapattık. Olağanüstü tedbirler almaya başladık. Halk pazarı, canlı hayvan pazarı kapalı. Sadece semt pazarlarımız açık. Bu konuda önlemler sürüyor. Başarıya doğru gidiyoruz. Ama bunlar, tedbirlerin bitmesi anlamına gelmiyor. Bunu bitireceksek biz bitireceğiz. Kurumlar sadece tedbir almakla yetkili. Türkiye'de de vaka sayıları yükselmeye başladı. Bahar geliyor, yaz geliyor. İşletmelerimizi, kapalı olan esnafımızı düşünüyorsak tedbirlere uymalıyız. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, iş yerleri kapalı olan esnafımızı da düşünün" diye konuştu.

'DENETİM VE CEZALAR ARTTI'

Mustafa Helvacıoğlu, gönüllü karantinalara uyulduğu sürece vaka oranının hızla azalacağını dile getirerek, "Eğer tedbirlere uyarsak herkesin mutlu olacağı bir tablonun ortaya çıkacağına inanıyorum. Hastanemizde ve yoğun bakımlarımızda artışlar sürüyordu. Şu an kontrol altında ama bitmiş değil. Tedbirler anlamında heyecanımızı kaybetmiştik. Tedbir ruhumuzu kaybetmiştik. Çok sıkıldık çünkü. Şimdi yeniden tedbirleri artırdık. Edirne'den takviye çevik kuvvet geldi. Jandarmadan takviye aldık. Saros Körfezi'ne giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Denetim ve cezalar arttı. İş yerlerinde ciddi denetimler yapılıyor. Marketlere HES koduyla girilebiliyor. Park ve bahçeler kapandı. Vakaların yoğun olduğu mahallelerdeki okullar kapalı. Bir etkileşim oldu Keşan'da. Bu da sonuçları başarıya götürüyor. Gelen haberler iyileşme yönünde. Keşan'daki veriler İngiliz mutasyonlu virüsün yayıldığı yönünde. Kontrol altına alamadık ama bugünlerde iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ilçede polis ve zabıta ekiplerinin ise denetimleri sürüyor. PTT ve banka şubeleri ile ATM önlerinde bekleyen vatandaşlar sık sık anonslarla uyarılıyor. Keşan Belediyesi'ne bağlı ekipler de gün boyu vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışması yapıyor.

Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: Bu yangını söndürecek olan halkımızdır - Son Dakika


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