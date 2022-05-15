Son dakika haberi: Keşan'da FETÖ operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Keşan'da FETÖ operasyonu

15.05.2022 16:13
Son dakika haberi: Keşan'da FETÖ operasyonu

Son dakika haberlerine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde emniyet güçlerinin yaptığı ortak operasyonda Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 3 şüpheli yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde emniyet güçlerinin yaptığı ortak operasyonda Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 3 şüpheli yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları operasyonda Malkara-Keşan karayolunda şüpheli 1 araç durduruldu.

Yunanistan'a yasadışı yollarla kaçma hazırlığındaki FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan rütbeleri alınan eski emekli yarbay A.E., ihraç akademisyen Ş.E., ihraç öğretmen ile birlikte E.U ve T.M. isimli iki şoför yapılan aramalar doğrultusunda gözaltına alındı.

İlk sorguları tamamlanan şahıslar adli makamlara sevk edilirken, E.U. ve T.M. isimli şahıslar göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan, A.E., A.Ö. ve Ş.E. isimi şahıslar ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Keşan'da FETÖ operasyonu - Son Dakika


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