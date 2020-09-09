Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Hastane Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan şehir içi minibüsler ve ticari taksiler kontrol edildi.

Yayımlanan genelge kapsamında, şehir içi minibüslerde ayakta yolcu olup olmadığının da kontrol edildiği denetimde, ehliyetsiz ticari taksi kullandığı belirlenen sürücüye ve araç sahibine toplam 4 bin 946 lira ceza uygulandı.